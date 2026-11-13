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Новости Украина

В Тернопольской области предстанет перед судом бывший руководитель лесхоза за незаконную вырубку на сумму почти 5 млн грн

UA NEWS 13 Ноября 2026 14:04
В Тернопольской области предстанет перед судом бывший руководитель лесхоза за незаконную вырубку на сумму почти 5 млн грн

Бывший руководитель одного из коммунальных лесохозяйственных предприятий Тернопольской области предстанет перед судом за служебную халатность. Из-за ненадлежащего исполнения им должностных обязанностей на территории лесничества незаконно проводилась вырубка деревьев, в результате чего лесному фонду был нанесен ущерб на сумму более 4,5 миллиона гривен.

По данным досудебного расследования, исполняющий обязанности директора предприятия в течение двух лет выдавал лесорубные билеты на проведение рубок без необходимой документации по лесоустройству. В результате незаконно срубили и реализовали более 3,1 тысячи кубометров древесины.

Следователи Кременецкого райотдела полиции под процессуальным руководством Кременецкой окружной прокуратуры направили в суд уголовное производство в отношении фигуранта. Ему инкриминируется часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия для охраняемых законом государственных интересов.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот п’десяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

На зображенні може бути: трава, туман і дерево
На зображенні може бути: трава, дерево і туман

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

На Волыни разоблачили лесничего Киверцовского надлесничества, которого подозревают в организации незаконной вырубки 162 деревьев. По данным следствия, ущерб государству превышает 6,5 млн грн.

В Украине упростили процедуру вырубки деревьев для строительства фортификационных сооружений.

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