Sprawę dotyczącą zakupu jaj po 17 hrywien dla Sił Zbrojnych Ukrainy przekazano do sądu

NABU i SAP skierowały do sądu sprawę dotyczącą domniemanego sprzeniewierzenia milionów hrywien w ramach zamówień publicznych na żywność dla Sił Zbrojnych Ukrainy w czasie wojny na pełną skalę. Chodzi o głośną sprawę dotyczącą jajek po 17 hrywien za sztukę.

Według danych śledztwa schemat ten był realizowany w latach 2022–2023 podczas zakupów produktów dla armii w ramach tzw. zestawów. Zatwierdzony katalog obejmował 409 pozycji, jednak w rzeczywistości najczęściej używane produkty, takie jak warzywa, kasze, mięso czy woda, stanowiły zaledwie 10% asortymentu.

Pozostałe pozycje, na przykład przyprawy, żelatyna czy owoce jagodowe, zamawiano niezwykle rzadko lub w ogóle ich nie zamawiano.

Ponieważ cenę zestawu ustalano na podstawie średniej wartości wszystkich pozycji, dostawcy manipulowali cenami, zawyżając je w przypadku produktów o dużym popycie i zaniżając w przypadku rzadko używanych lub sezonowych towarów, takich jak czereśnie czy morele w zimie.

W wyniku tych nadużyć w okresie od sierpnia do grudnia 2022 r. dwie firmy dostawcze, kontrolowane przez tę samą właścicielkę, uzyskały nielegalnie ponad 733 mln UAH nadwyżki zysków. Potwierdzają to wnioski z kompleksowej ekspertyzy towaroznawczej i ekonomicznej.

Część tych środków została następnie wyprowadzona poprzez wypłatę dywidend oraz udzielenie zwrotnej pomocy finansowej spółkom powiązanym. Uzyskane środki mogły następnie zostać przeznaczone na zakup hoteli w Chorwacji oraz innych nieruchomości, których legalność nabycia jest obecnie sprawdzana przez organy ścigania.

W organizację przestępstwa zaangażowany jest również urzędnik Ministerstwa Obrony, który podczas podpisywania umów świadomie ignorował oczywiste anomalie cenowe w katalogach.

Po wszczęciu postępowania przygotowawczego w styczniu 2023 r. oraz głośnych skandali medialnych, w szczególności w związku z publikacjami na temat zakupu jaj po 17 hrywien za sztukę, uczestnicy oszustwa obniżyli ceny 11 najbardziej poszukiwanych produktów.

Dzięki temu udało się uchronić budżet państwa przed stratą w wysokości 788 mln hrywien.

Źródło: NABU

W Zaporożu przekazano do sądu sprawę dotyczącą defraudacji ponad 14,5 mln hrywien na fortyfikacjach.

Wcześniej prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej we Lwowie skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko przewodniczącej Rady Miejskiej w Lwowie, jej zastępczyni, pełniącej obowiązki kierowniczki wydziału oświaty oraz zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa w związku z zakupem węgla niskiej jakości dla placówek oświatowych, co spowodowało straty w wysokości prawie 2,3 mln hrywien. Ponadto przewodnicząca rady miejskiej jest oskarżona o uzyskanie nielegalnych korzyści od podwładnych.

W Kijowie przed sądem stanie były szef wydziału oświaty Rady Rejonowej Solomianka w związku z zakupem energii elektrycznej dla placówek oświatowych, co spowodowało straty w wysokości ponad 5,4 mln hrywien. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zostało zakończone, a akt oskarżenia przekazano do sądu.

We wrześniu 2025 roku prokuratura złożyła wniosek o poszukiwanie i zatrzymanie kierowniczki wydziału Wydziału Edukacji Rady Rejonowej w Dnieprze, Olgi Drozdowej, oskarżonej w sprawie dotyczącej zakupu krajalnic do warzyw i krzeseł do schronów po zawyżonych cenach.

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