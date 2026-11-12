关于以每枚17格里夫纳的价格为乌克兰武装部队采购鸡蛋一案已移交法院审理

乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已将一起涉嫌在全面战争期间为乌克兰武装部队采购食品时挪用数百万格里夫纳的案件移交法院审理。此案涉及备受关注的每枚鸡蛋17格里夫纳事件。

据调查显示，该犯罪方案于2022至2023年间，在以所谓“套餐”形式为军队采购食品时得以实施。 经批准的采购目录共包含409种商品，但实际上最常用的商品，如蔬菜、谷物、肉类或饮用水，仅占商品总数的10%。

其余品类，例如调味料、明胶或浆果，要么极少订购，要么根本不订购。

由于套装价格是根据所有品目的平均成本确定的，供应商便通过操纵价格标签进行欺诈：对畅销商品抬高价格，而对使用频率较低或季节性商品（如冬季的樱桃或杏子）则压低价格。

由于此类滥用行为，在2022年8月至12月期间，由同一所有者控制的两家供应商公司非法获得了超过7.33亿格里夫纳的超额利润。这一结论已通过综合商品学和经济鉴定报告得到证实。

其中一部分资金随后通过向关联公司支付股息及提供可偿还的财务援助被转移出去。 所得资金随后可能被用于购买克罗地亚的酒店及其他房地产，其取得过程的合法性目前正由执法部门进行核查。

国防部的一名官员也参与了该犯罪活动，他在签署合同时蓄意忽视了产品目录中显而易见的价格异常。

自2023年1月启动庭前调查以及媒体爆出轰动性丑闻（特别是关于以每枚17格里夫纳价格采购鸡蛋的报道）后，该骗局的参与者下调了11种最紧缺商品的价格。

由此成功防止了7.88亿格里夫纳的国家预算资金被侵吞。

来源：乌克兰国家反腐败局（NABU）

扎波罗热市已将一起涉及在要塞工程中贪污逾1450万格里夫纳的案件移交法院审理。

此前，利沃夫州检察院的检察官已向法院提交了针对利沃夫市议会主席、 其副手、教育部门代理负责人以及某企业副总监的起诉书，指控其为教育机构采购劣质煤炭，造成近230万格里夫纳的损失。 此外，市议会主席还被指控从下属处收受不正当利益。

在基辅，索洛米扬斯基区州行政管理局前教育处处长因向教育机构采购电力造成超过540万格里夫纳的损失，将出庭受审。该案的庭前调查已结束，起诉书已移交法院。

2025年9月，检察院申请对第聂伯罗区区政府教育管理局某部门负责人奥尔加·德罗兹多娃进行通缉和拘留， 她被指控在采购蔬菜切菜机和避难所座椅时虚报价格。

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