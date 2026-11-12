Дело о закупке яиц по цене 17 гривен для ВСУ передано в суд

НАБУ и САП передали в суд дело о предполагаемом хищении миллионов гривен при закупках продуктов питания для Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны. Речь идет о громком деле с яйцами по 17 гривен за штуку.

По данным следствия, схема была реализована в 2022–2023 годах при закупке продуктов для армии так называемыми «комплектами». Утвержденный каталог насчитывал 409 наименований, однако на самом деле наиболее востребованные товары, такие как овощи, крупы, мясо или вода, составляли лишь 10% ассортимента.

Остальные позиции, например специи, желатин или ягоды, заказывали крайне редко или не заказывали вовсе.

Поскольку цена комплекта формировалась на основе средней стоимости всех наименований, поставщики манипулировали ценниками, завышая их на ходовые продукты и занижая на малоиспользуемые или сезонные товары, такие как черешня или абрикосы зимой.

В результате таких злоупотреблений в течение августа–декабря 2022 года две компании-поставщика, контролируемые одной владелицей, незаконно получили более 733 млн грн сверхприбыли. Это подтверждено выводами комплексной товароведческой и экономической экспертизы.

Часть этих денег впоследствии была выведена посредством выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Полученные средства впоследствии могли пойти на покупку отелей в Хорватии и другой недвижимости, законность приобретения которой в настоящее время проверяют правоохранительные органы.

К организации преступления также причастен чиновник Министерства обороны, который во время подписания договоров сознательно игнорировал очевидные ценовые аномалии в каталогах.

После начала досудебного расследования в январе 2023 года и громких медийных скандалов, в частности из-за публикаций о закупках яиц по 17 гривен за штуку, участники схемы снизили цены на 11 самых востребованных продуктов.

Благодаря этому удалось уберечь от хищения из государственного бюджета 788 млн грн.

Источник: НАБУ

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