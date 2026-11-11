Kraje G7 zwiększą pomoc finansową dla Ukrainy przed nadejściem zimy
Ministrowie spraw zagranicznych krajów „Wielkiej Siódemki” (G7) uzgodnili zwiększenie wsparcia finansowego dla Ukrainy na okres zimowy. Informacja ta zawarta jest we wspólnym oświadczeniu szefów MSZ, opublikowanym w środę po zakończeniu ich spotkania w Paryżu.
„Potwierdziliśmy nasze zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy (...) i postanowiliśmy zintensyfikować nasze wsparcie finansowe i materialne, aby pomóc temu krajowi przetrwać zimę” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii.
Zaznaczono w nim, że szefowie ministerstw spraw zagranicznych krajów „grupy siedmiu” „uznali konieczność skoordynowanego rozwiązania kwestii dotyczących pilnych potrzeb finansowych Ukrainy w 2027 roku i w kolejnych latach”.
UE przygotowuje zatwierdzenie ostatniej transzy kredytu dla Ukrainy w wysokości 45 mld euro: na co zostaną przeznaczone środki.
Przypomnijmy, że Finlandia udzieli kredytu w wysokości 50 mln euro Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Rozwoju (IDA), które wchodzi w skład Grupy Banku Światowego. Środki te mają zostać przeznaczone na sfinansowanie odbudowy Ukrainy.
Ukraina otrzyma od UE dodatkowe 3 mld euro pomocy finansowej.