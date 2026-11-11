Країни G7 збільшать фінансову допомогу Україні напередодні зими

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Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) домовилися посилити фінансову підтримку України на зимовий період. Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС, оприлюдненій у середу за результатами їхньої зустрічі в Парижі.

"Ми підтвердили прихильність підтримці енергетичної безпеки України (...) і вирішили активізувати нашу фінансову та матеріальну підтримку, щоб допомогти цій країні пережити зиму", – йдеться у заяві, опублікованій МЗС Великої Британії.

У ній зазначається, що глави МЗС країн "групи семи" "визнали необхідність узгодженого вирішення питань щодо нагальних фінансових потреб України на 2027 рік і після нього".

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