Страны «Большой семерки» увеличат финансовую помощь Украине в преддверии зимы

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) договорились усилить финансовую поддержку Украины на зимний период. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД, обнародованном в среду по итогам их встречи в Париже.

«Мы подтвердили приверженность поддержке энергетической безопасности Украины (...) и решили активизировать нашу финансовую и материальную поддержку, чтобы помочь этой стране пережить зиму», — говорится в заявлении, опубликованном МИД Великобритании.

В нём отмечается, что главы МИД стран «группы семи» «признали необходимость согласованного решения вопросов, касающихся неотложных финансовых потребностей Украины на 2027 год и после него».

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Напомним, Финляндия предоставит кредит в размере 50 млн евро Международной ассоциации развития (IDA), входящей в Группу Всемирного банка. Средства планируется направить на финансирование восстановления Украины.

Украина получит от ЕС дополнительные 3 млрд евро финансовой помощи.

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