乌克兰开始对采摘蘑菇处以罚款：哪些种类禁止采摘

11月，乌克兰的采菇季依然正值高峰期。然而，如果违反法律规定，采摘森林馈赠可能会面临罚款。 在某些自然保护区内禁止采摘蘑菇，也不得采摘被列入《乌克兰红皮书》的珍稀物种。在某些情况下，罚款金额可能高达3655格里夫纳。

专家解释称，法律并不禁止为个人需求采摘蘑菇。

也就是说，如果有人在普通森林中采摘了几公斤蘑菇并用于个人消费，则不会因此承担法律责任。

但有一个重要例外：并非所有区域都允许采摘蘑菇。该禁令适用于乌克兰自然保护基金的土地和场所。其中包括自然保护区、自然公园、树木园和植物园。

此类区域内的所有蘑菇品种均受保护，因此禁止采摘。

普通公民若违反这些规定，将面临17至51格里夫纳的罚款；法人则面临51至119格里夫纳的罚款。

关于蘑菇的销售也有专门的规定。若要进行森林资源的商业利用，必须持有特殊许可文件——森林采伐证。

若未持有该证件而销售蘑菇，将面临17至119格里夫纳的罚款，并没收所采摘的蘑菇。

即使在普通森林中，也不允许采摘因稀有而被列入《乌克兰红皮书》的蘑菇。

不仅禁止采摘此类蘑菇，还禁止将其踩踏或以任何其他方式毁坏。

乌克兰公民若采集、销售或购买《红皮书》所列蘑菇，可能面临1700至3655格里夫纳的罚款。处罚金额取决于造成的损失。此外，还规定没收相关产品。

因此，建议采菇者若无法确定某菌种是否属于稀有受保护物种，切勿采摘不熟悉的种类。遵守这些规定不仅有助于避免罚款，同时也有助于保护乌克兰的蘑菇多样性。

11月中旬，乌克兰的秋季采菇季即将结束，但天气依然为静谧的采菇活动提供了机会。 初霜和凉爽的雾气彻底改变了林间蘑菇的种类构成，只为那些最顽强、最耐寒的品种留下了生存空间。

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