Liczba przedsiębiorstw ukraińskiego kompleksu przemysłowo-obronnego zbliża się do 2 tysięcy, a łączna liczba pracowników tej branży przekroczyła 300 tys. osób. Poinformowała o tym wiceminister obrony Ukrainy Hanna Gwozdziar podczas forum „Obrona całościowa”.

Jak stwierdziła, znaczącą rolę w tym sektorze odgrywają prywatne firmy, które zaczęły się aktywnie rozwijać po 2014 roku, a następnie włączyły się w realizację państwowych zamówień obronnych. Wśród kluczowych kierunków rozwoju ukraińskiego przemysłu obronnego urzędniczka wyróżniła opracowywanie i produkcję dronów FPV oraz bezzałogowych łodzi.

Źródło: „Glavkom”.

Ukraińska firma MilTech „Dyki Szerszenie” zaprezentowała wyniki pracy swojego oddziału „małej obrony przeciwlotniczej” o nazwie „Nocne Szerszenie”. Piloci-testerzy zniszczyli już 36 powietrznych celów wroga, wykorzystując głównie zdalnie sterowane drony przechwytujące.

Wcześniej Ministerstwo Obrony Ukrainy skodyfikowało i dopuściło do eksploatacji w Siłach Zbrojnych Ukrainy (SZU) mobilne warsztaty „Nebokraj”. System ten jest przeznaczony do naprawy i konserwacji dronów.

Czytaj nas na