Минобороны раскрыло масштабы украинского оборонно-промышленного комплекса

Число предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса приближается к 2 тысячам, а общая численность работников отрасли превысила 300 тыс. человек. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр в ходе форума «Всеобъемлющая оборона».

По её словам, весомую роль в секторе играют частные компании, которые начали активно развиваться после 2014 года и впоследствии присоединились к выполнению государственных оборонных заказов. Среди ключевых направлений развития украинского ОПК чиновница выделила разработку и производство FPV-дронов и беспилотных катеров.

Источник: «Главком».

Украинская MilTech-компания «Дикие Шершни» продемонстрировала результаты работы своего подразделения «малой ПВО» под названием «Ночные Шершни». Пилоты-испытатели уже уничтожили 36 воздушных целей противника, преимущественно используя дроны-перехватчики с дистанционным управлением.

Ранее Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины (ВСУ) мобильные мастерские «Небокрай». Система предназначена для ремонта и обслуживания дронов.

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