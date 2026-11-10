Na stronie internetowej Rady Ministrów pojawiła się petycja w sprawie zakazu podawania słodkich przekąsek podczas świąt w przedszkolach

W Ukrainie proponuje się wprowadzenie zakazu przynoszenia do przedszkoli tortów, cukierków, ciastek, słodkich napojów i innych wyrobów cukierniczych z okazji urodzin i innych uroczystości. Zamiast tego dzieciom ma być dozwolone przynoszenie wyłącznie określonych produktów, w szczególności owoców i herbatników.

Proponuje się również, aby rodzice byli zobowiązani do wcześniejszego uzgadniania składu świątecznego menu z administracją przedszkola.

Na stronie internetowej Rady Ministrów zarejestrowano odpowiednią petycję, w której proponuje się ustanowienie jednolitych zasad organizacji uroczystych poczęstunków w placówkach wychowania przedszkolnego. Inicjatywa ma na celu ochronę zdrowia dzieci, zwłaszcza tych cierpiących na cukrzycę, alergie pokarmowe, nietolerancję niektórych produktów lub inne przeciwwskazania medyczne.

Dlaczego proponuje się zmianę zasad obchodów świąt w przedszkolach

W petycji zaznaczono, że wcześniej kwestie świątecznych poczęstunków regulowała Instrukcja dotycząca organizacji żywienia dzieci w placówkach przedszkolnych, zatwierdzona wspólnym zarządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2006 r. nr 298/227. Dokument ten zabraniał przynoszenia do przedszkoli tortów z kremem, ciast, lodów i słodkich napojów gazowanych, dopuszczając jednocześnie niektóre inne produkty na uroczystości. Jednak w 2026 roku rozporządzenie to straciło moc obowiązującą.

W związku z tym proponuje się ustanowienie nowych obowiązkowych wymagań dotyczących produktów, które rodzice, pracownicy placówek lub inne osoby przynoszą w celu poczęstowania wychowanków.

Jakie słodycze i napoje chcą zakazać

W szczególności zakaz ma objąć torty, ciastka, rolady, ciastka, wafle, pierniki, babeczki, pączki, cukierki, czekoladę, karmel, lizaki, marmoladę, pianki i inne słodycze.

Proponuje się również, aby nie zezwalać na przynoszenie słodkich napojów gazowanych i niegazowanych, lemoniad, soków w opakowaniach, nektarów i innych napojów owocowych, w tym również bez dodatku cukru, jeśli są one wykorzystywane jako świąteczny poczęstunek zamiast całych owoców.

Co będzie można przynosić dzieciom na święta

Zamiast tego proponuje się zezwolić na świeże owoce, jagody oraz ciastka galetowe produkcji przemysłowej o zawartości cukrów poniżej 10 gramów na 100 gramów produktu. Ciasto to musi przy tym spełniać wymagania dotyczące zawartości sodu i nie może zawierać syntetycznych barwników, aromatów, substancji słodzących, wzmacniaczy smaku ani konserwantów.

W przypadku dzieci w wieku do trzech lat proponuje się wprowadzenie surowszych ograniczeń. W szczególności świąteczne przekąski nie powinny zawierać dodatku cukru, a ciastka galetowe i inne wyroby z dodatkiem cukru nie powinny być podawane tej grupie wiekowej.

Osobne wymagania dotyczą owoców i jagód. Konieczne będzie potwierdzanie ich zakupu, zapewnienie odpowiedniego transportu, przechowywania, mycia i przygotowania do spożycia. Produkty muszą również odpowiadać specyfice wiekowej dzieci, aby zminimalizować ryzyko zadławienia.

Rodzice mają obowiązek powiadamiać o przyniesieniu przekąsek z trzydniowym wyprzedzeniem

Proponuje się nałożenie na rodziców, którzy planują przynieść do placówki dozwolone produkty na uroczystość, obowiązku powiadomienia o tym administracji przedszkola co najmniej trzy dni robocze wcześniej.

Z kolei placówka powinna z wyprzedzeniem poinformować rodziców wszystkich dzieci z danej grupy o planowanym poczęstunku, jego składzie i ewentualnych alergenach.

Pozwoli to rodzinom, których dzieci mają szczególne potrzeby żywieniowe, z wyprzedzeniem poinformować o ograniczeniach i uzgodnić bezpieczną alternatywę.

Dzieci z cukrzycą i alergiami nie powinny być wykluczane z uroczystości

Proponuje się również zagwarantowanie równego udziału wszystkich wychowanków w uroczystościach, niezależnie od stanu zdrowia. Administracja i pracownicy przedszkoli powinni zapobiegać sytuacjom, w których dziecko z powodu cukrzycy, alergii lub innych przeciwwskazań medycznych pozostaje na uboczu wspólnego wydarzenia lub nie otrzymuje bezpiecznego poczęstunku.

W piśmie nr 41/011249-26ep podkreślono, że obecnie rodzice dzieci o szczególnych potrzebach żywieniowych są czasami zmuszeni samodzielnie uzgadniać z innymi rodzinami ograniczenie ilości słodyczy. Przytoczono w szczególności przypadek, w którym rodzice innych podopiecznych nie zgodzili się zrezygnować ze słodkich przekąsek, mimo że w grupie przebywało dziecko z cukrzycą.

Kto będzie odpowiedzialny za przestrzeganie nowych zasad

Aby uniknąć podobnych sytuacji, proponuje się nałożenie odpowiedzialności za przestrzeganie zasad na administrację placówek oraz wyznaczonych pracowników w ramach ich uprawnień. Obchody urodzin i innych wydarzeń nie powinny stanowić podstawy do obchodzenia państwowych wymogów dotyczących żywienia dzieci.

W celu wdrożenia proponowanych zmian zwraca się do Rady Ministrów o wprowadzenie zmian do rozporządzenia nr 305 z dnia 24 marca 2021 r., przewidujących odrębny porządek organizowania uroczystych poczęstunków w przedszkolach wraz z jasnym wykazem dozwolonych i zabronionych produktów.

Podkreśla się przy tym, że nie chodzi o zniesienie urodzin ani innych świąt w przedszkolach, ale o zastąpienie słodyczy bezpieczniejszymi alternatywami, tak aby wszystkie dzieci mogły uczestniczyć w uroczystościach bez ryzyka dla zdrowia.

Informację przekazuje Gazeta Sądowo-Prawna.

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