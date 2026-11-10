内阁网站上出现了一份请愿书，呼吁禁止幼儿园在节日期间提供甜点

乌克兰提议禁止将蛋糕、糖果、饼干、甜饮料及其他糖果制品带入幼儿园，用于庆祝生日及其他活动。 取而代之的是，仅允许孩子们携带特定清单上的食品，特别是水果和脆饼干。

此外，还提议要求家长必须提前与幼儿园管理方协商确定庆祝活动的菜单内容。

内阁网站上已登记了一份相关请愿书，其中提议为学前教育机构组织节日招待活动制定统一规则。 该倡议旨在保护儿童健康，特别是患有糖尿病、食物过敏、特定食物不耐受或其他医疗禁忌症的儿童。

为何提议修改幼儿园节日庆祝活动规则

请愿书中指出，此前节日招待事宜由2006年4月17日教育与科学部及卫生部联合发布的第298/227号命令《关于组织学前教育机构儿童膳食的指示》进行规范。 该文件禁止将奶油蛋糕、甜点、冰淇淋和甜味碳酸饮料带入幼儿园，但允许在庆祝活动中提供某些其他食品。然而，该命令已于2026年失效。

鉴于此，现提议针对家长、幼儿园工作人员或其他人员为幼儿提供的食品制定新的强制性要求。

拟禁止哪些甜食和饮料

具体而言，拟禁止的食品包括蛋糕、甜点、卷饼、饼干、华夫饼、姜饼、纸杯蛋糕、甜甜圈、糖果、巧克力、焦糖、硬糖、果冻、棉花糖及其他甜食。

此外，还提议禁止携带甜味碳酸及非碳酸饮料、柠檬水、袋装果汁、花蜜及其他水果饮料——包括未添加糖的品种——若这些饮料被用作节日点心代替整颗水果。

节日期间允许儿童携带哪些食品

相反，建议允许提供新鲜水果、浆果以及工业生产的饼干，其每100克产品中的糖含量应低于10克。 同时，饼干必须符合钠含量要求，且不得含有合成色素、香精、甜味剂、增味剂和防腐剂。

针对三岁以下儿童，建议制定更严格的限制。特别是，节日零食不得含有添加糖，且该年龄段儿童不应食用含添加糖的饼干及其他食品。

针对水果和浆果还设定了具体要求。必须确认其采购来源，并确保其运输、储存、清洗及食用前的准备工作符合规范。食品还应符合儿童的年龄特点，以最大限度地降低噎住的风险。

拟要求家长提前三天告知带零食事宜

建议规定，计划为庆祝活动携带允许食品的家长，须至少提前三个工作日通知幼儿园管理方。

与此同时，幼儿园应提前向该班所有儿童的家长告知计划提供的点心、其成分及可能含有的过敏原。

这将使有特殊饮食需求的家庭能够提前告知相关限制，并商定安全的替代方案。

患有糖尿病和过敏症的儿童不应被排除在庆祝活动之外

此外，还建议确保所有幼儿无论健康状况如何，都能平等地参与庆祝活动。 幼儿园管理层和工作人员应避免出现因糖尿病、过敏或其他医疗禁忌症，导致儿童被排除在集体活动之外或无法获得安全点心的情况。

第41/011249-26ep号请愿书指出，目前，有特殊饮食需求的儿童家长有时不得不自行与其他家庭协商，限制甜食的供应。 信中特别列举了一起案例：尽管班上有一名患有糖尿病的儿童，但其他孩子的家长却不同意放弃提供甜食。

谁将负责确保新规的执行

为避免此类情况，建议将遵守规定的责任归于机构管理层及指定工作人员，并在其职权范围内履行职责。庆祝生日及其他活动不应成为规避国家对儿童营养要求的原因。

为落实上述建议，现提请内阁对2021年3月24日第305号决议进行修订，制定幼儿园节日点心的专项管理规定，并明确列出允许和禁止的食物清单。

同时强调，这并非要取消幼儿园的生日或其他节日庆祝活动，而是要用更安全的替代品取代甜食，以便所有儿童都能在不危及健康的情况下参与庆祝活动。

该消息由《司法法律报》报道。

家长们指出了学校供餐的主要不足之处，并提出了对菜单的建议。

与此同时，政府计划从2026年起，将免费学校供餐计划扩展至全国1至11年级的所有学生。

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