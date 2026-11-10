Zelenski podsumował pierwszy dzień trójstronnych rozmów w Abu Zabi

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania ukraińskiego zespołu negocjacyjnego z podsumowaniem pierwszego dnia konsultacji w Abu Zabi (ZEA). Proces negocjacyjny rozpoczął się od konsultacji z partnerami europejskimi i amerykańskimi, po czym odbyło się spotkanie w formacie trójstronnym z udziałem delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Według głowy państwa dialog w formacie trójstronnym przebiegł konstruktywnie i merytorycznie. Strony omówiły możliwe parametry działań humanitarnych, kładąc nacisk na uwolnienie jeńców wojennych, szczegóły długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, stworzenie narzędzi zapobiegania ponownej agresji, a także konieczność podjęcia kroków na rzecz deeskalacji.

Zelenski wyznaczył zadania dla ukraińskiego zespołu na kolejne etapy negocjacji i wyraził wdzięczność stronie amerykańskiej za zorganizowanie procesu negocjacyjnego oraz Zjednoczonym Emiratom Arabskim za udostępnienie miejsca na rozmowy.

Źródło: Oficjalne oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego opublikowane w serwisie Telegram.

Podczas pierwszej rundy rozmów w Abu Zabi Stany Zjednoczone, Ukraina i partnerzy europejscy uzgadniali podejścia do zakończenia wojny. Specjalny przedstawiciel USA Steve Witkoff poinformował, że wśród kluczowych tematów znalazły się gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, rola NATO oraz przyszła architektura bezpieczeństwa w Europie.

Negocjacje w Abu Zabi: Witkoff i Kushner będą pracować nad kwestią terytorialną.

Przedstawiciele Ukrainy przybyli 10 listopada do Abu Zabi, gdzie mają się odbyć rozmowy z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godz. 09:50.

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