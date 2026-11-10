Зеленский подвел итоги первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной делегации по итогам первого дня консультаций в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября. Переговорный процесс начался с консультаций с европейскими и американскими партнерами, после чего состоялась встреча в трехстороннем формате с участием делегаций Украины, США и России.

По словам Главы государства, диалог в трехстороннем формате прошел конструктивно и содержательно. Стороны обсудили возможные параметры гуманитарных мер с приоритетом на освобождении военнопленных, детали долгосрочных гарантий безопасности для Украины, создание инструментов предотвращения повторной агрессии, а также необходимость шагов по деэскалации.

Зеленский определил задачи для украинской команды на следующие этапы переговоров и выразил благодарность американской стороне за организацию переговорного процесса и Объединенным Арабским Эмиратам за предоставление площадки для переговоров.

Источник: Официальное обращение Президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

В ходе первого раунда переговоров в Абу-Даби США, Украина и европейские партнеры согласовывали подходы к прекращению войны. Спецпредставитель США Стив Виткофф сообщил, что среди ключевых тем были гарантии безопасности для Украины, роль НАТО и будущая архитектура безопасности в Европе.

Переговоры в Абу-Даби: Виткофф и Кушнер будут работать над территориальным вопросом.

Украинские представители 10 ноября прибыли в Абу-Даби, где должны состояться переговоры с участием Украины, США и России. Начало встречи запланировано на 09:50.

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