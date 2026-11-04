W Odessie sezon grzewczy 2026–2027 rozpocznie się 9 listopada zgodnie z zarządzeniem burmistrza. W pierwszym etapie ciepło zostanie dostarczone do placówek oświatowych, szpitali i innych obiektów infrastruktury społecznej, a następnie rozpocznie się stopniowe podłączanie budynków mieszkalnych i administracyjnych.

Uruchomienie systemów centralnego ogrzewania zapewnią przedsiębiorstwo komunalne „Teplopostachanie miasta Odessy”, lokalna elektrociepłownia, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a odpowiednie służby energetyczne i komunalne zostały zobowiązane do zapewnienia nieprzerwanych dostaw gazu, wody i energii elektrycznej do obiektów grzewczych.

Źródło: zarządzenie burmistrza Odessy nr 818 z dnia 4 listopada 2026 r.

W Ukrainie od 28 października rozpoczyna się uruchamianie ogrzewania w budynkach mieszkalnych.

Przypomnijmy, że co piąty budynek w Kijowie nie jest przygotowany na wyłączenie ogrzewania.

Kiedy w obwodzie odeskim zaczną włączać ogrzewanie — wyjaśnienie Administracji Obwodowej

Charków jest gotowy na sezon grzewczy, ale na razie nie włącza się ogrzewania.

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