В Одесі визначилися з початком опалювального сезону

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В Одесі опалювальний сезон 2026–2027 років стартує 9 листопада згідно з розпорядженням міського голови. На першому етапі теплопостачання подадуть до закладів освіти, лікарень та інших об'єктів соціальної інфраструктури, після чого розпочнеться поетапне підключення житлового фонду та адміністративних будівель.

Запуск систем централізованого опалення забезпечуватимуть КП «Теплопостачання міста Одеси», місцева ТЕЦ, ОСББ і ЖБК, а профільні енергетичні та комунальні служби зобов'язали гарантувати безперебійне постачання газу, води й електроенергії на теплові об'єкти.

Джерело: розпорядження Одеського міського голови № 818 від 4 листопада 2026 року.

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Нагадаємо, кожен п'ятий будинок у Києві не готовий до відключень опалення.

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