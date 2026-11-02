总检察长办公室已完成对该机构前负责人鲁斯兰·克拉夫琴科的调查

总检察长办公室已完成针对该部门前负责人鲁斯兰·克拉夫琴科的内部调查，认定其行为构成纪律违规。代理总检察长安东·科瓦尔斯基对此作出声明。

调查证实，克拉夫琴科无正当理由利用某外国政府的邀请出境，擅自制作并签署了出差命令，滥用了该机构的公章，且在过境前拒绝接受国家安全人员的护送。

科瓦尔斯基强调，鉴于该官员所犯的违法行为，本应通过检察官资格与纪律委员会将其从检察机关开除， 但为了避免将程序拖延数月，已迅速通过了其主动申请离职的决定。此举未给检察院造成任何经济损失。

来源：Censor.NET。

国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）否认与前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科所称事件有关。 他声称，反腐败机构负责人曾要求向奥地利派遣一个小组，该小组将对他实施“非法暴力行为”。

前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科表示，早在9月他就已获悉有人正在策划针对他的非法暴力行为。 据他称，涉嫌组织实施这些行动的团伙可能涉及国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的负责人，而相关指令则来自总统办公室。

需要指出的是，前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科在离开乌克兰后，已在维也纳登记了主要居住地。

此外，据透露，鲁斯兰·克拉夫琴科申报了2026年未满全年期间136万格里夫纳的工资收入，而其妻子亚历山德拉的收入则超过了540万格里夫纳。 关于这对夫妇的财产、收入和储蓄的信息，均包含在其离职后提交的申报表中。

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