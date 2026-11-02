В Генеральной прокуратуре завершили расследование в отношении бывшего главы ведомства Руслана Кравченко

Офис Генерального прокурора завершил внутреннее служебное расследование в отношении бывшего руководителя ведомства Руслана Кравченко, выявив в его действиях дисциплинарный проступок. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский.

Расследование установило, что Кравченко безосновательно использовал приглашение иностранного государства для выезда за границу, лично оформил и подписал приказ о командировке, воспользовавшись гербовой печатью учреждения, а также отказался от государственной охраны перед пересечением границы.

Ковальский подчеркнул, что за совершенное правонарушение должностное лицо следовало бы уволить из органов прокуратуры через Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, однако решение об увольнении по собственному заявлению было принято оперативно, чтобы не затягивать процедуру на несколько месяцев. Материального ущерба прокуратуре нанесён не был.

Источник: Цензор.НЕТ.

В НАБУ и САП опровергли причастность к событиям, о которых заявил бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он утверждал, что руководители антикоррупционных органов якобы просили направить в Австрию группу лиц, которая должна была совершить в отношении него «противоправные насильственные действия».

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что еще в сентябре получил информацию о подготовке противоправных насильственных действий в его отношении. По его словам, к организации группы, которая якобы должна была совершить эти действия, могли быть причастны руководители НАБУ и САП, а приказы поступали из Офиса президента.

Напомним, бывший генпрокурор Руслан Кравченко после выезда из Украины зарегистрировал основное место жительства в Вене.

Также известно, что Руслан Кравченко задекларировал 1,36 млн грн заработной платы за неполный 2026 год, тогда как доходы его супруги Александры превысили 5,4 млн грн. Сведения об имуществе, доходах и сбережениях супругов содержатся в декларации, поданной после увольнения.

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