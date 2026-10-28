НАБУ та САП відреагували на заяву Кравченка про підготовку нападу в Австрії

0:00 / 0:00

У НАБУ та САП заперечили причетність до подій, про які заявив колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він стверджував, що керівники антикорупційних органів нібито просили направити до Австрії групу осіб, яка мала вчинити щодо нього «протиправні насильницькі дії».

«НАБУ та САП сприймають заяву колишнього генерального прокурора, який поспішно покинув територію України після реалізації операції НАБУ і САП “Карфаген”, як спробу забезпечити собі захист у державі перебування», — зазначили в антикорупційних органах.

У НАБУ та САП заперечили будь-яку причетність до згаданих Русланом Кравченком подій.

28 жовтня Руслан Кравченко оприлюднив допис, у якому розповів, що у вересні отримав інформацію про направлення за ним до Австрії групи осіб, яка нібито мала вчинити щодо нього «протиправні насильницькі дії».

«Тоді мені сказали прямо, що відправити цю групу просили керівники НАБУ та САП. Мені також відомо, що накази цій групі надходили з Офісу Президента. Однак, щоб упередити можливі інсинуації, я поки не маю достовірної інформації щодо того, хто саме віддавав злочинний наказ», — заявив колишній генпрокурор.

Таким чином, Руслан Кравченко озвучив твердження про можливу причетність керівників НАБУ та САП, а також Офісу Президента до ймовірної підготовки нападу. Водночас він визнав, що не має достовірної інформації про те, хто саме міг віддати відповідний наказ.

Антикорупційні органи відкинули звинувачення та назвали заяву Кравченка спробою забезпечити собі захист за кордоном.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що ще у вересні отримав інформацію про підготовку протиправних насильницьких дій щодо нього. За його словами, до організації групи, яка нібито мала вчинити ці дії, могли бути причетні керівники НАБУ та САП, а накази надходили з Офісу президента.

Нагадаємо, колишній генпрокурор Руслан Кравченко після виїзду з України зареєстрував основне місце проживання у Відні.

також відомо, що Руслан Кравченко задекларував 1,36 млн грн заробітної плати за неповний 2026 рік, тоді як доходи його дружини Олександри перевищили 5,4 млн грн. Відомості про майно, доходи та заощадження подружжя містяться в декларації, поданій після звільнення.

Читай нас у