乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）否认与前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科所指称的事件有关。 他声称，反腐败机构负责人曾要求向奥地利派遣一个小组，该小组意图对他实施“非法暴力行为”。

“国家反腐败局和特别反腐败检察署认为，这位前总检察长在该局与特别反腐败检察署实施‘迦太基’行动后仓促离开乌克兰，其声明不过是试图在所在国为自己谋求保护，”反腐败机构方面指出。

NABU和SAP均否认与鲁斯兰·克拉夫琴科所提及的事件有任何关联。

10月28日，鲁斯兰·克拉夫琴科发布了一篇帖子，称自己在9月收到消息，称有一群人被派往奥地利追踪他，据称该群体意图对他实施“非法暴力行为”。

“当时有人直截了当地告诉我，是国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的负责人要求派遣这支队伍的。 我还了解到，该团伙的指令来自总统办公室。不过，为了避免可能出现的臆测，目前我尚无确凿信息表明究竟是谁下达了这一犯罪指令，”这位前总检察长表示。

由此，鲁斯兰·克拉夫琴科公开指称，国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的负责人，以及总统办公室可能参与了此次袭击的策划。与此同时，他也承认，目前尚无确凿信息表明究竟是谁下达了相关命令。

反腐败机构驳斥了这些指控，并称克拉夫琴科的声明是试图在国外为自己谋求庇护。

特别反腐败检察院（SAP）新闻处通报了这一消息。

前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科表示，早在9月他就已获知有人正在策划针对他的非法暴力行动。 据他称，涉嫌组织实施这些行动的团伙可能涉及国家反腐败局（NABU）和专门反腐败检察院（SAP）的负责人，而相关指令则来自总统办公室。

需要指出的是，前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科在离开乌克兰后，已在维也纳登记了主要居住地。

此外，据透露，鲁斯兰·克拉夫琴科申报了2026年未满全年期间136万格里夫纳的工资收入，而其妻子亚历山德拉的收入则超过了540万格里夫纳。 关于这对夫妇的财产、收入和储蓄的信息，均包含在其离职后提交的申报表中。

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