气象专家预测了11月的天气，并给出了初雪的日期

从11月4日起，乌克兰可能出现雨夹雪。与此同时，据气象专家的初步预报，本月平均气温将符合气候平均水平。

据她介绍，10月底至11月初，乌克兰的气流方向将发生变化。

“西北部将开始有较凉爽的空气涌入，这将影响降水的性质，但预计在11月2日至3日之前不会出现降水。 不过从11月4日开始，已有大气锋面逼近的迹象，这些锋面可能带来混合相的降水，”这位气象学家指出。

她解释说，乌克兰平原地区可能会出现雨夹雪，而喀尔巴阡山脉的高海拔地区则会出现降雪和雨夹雪。

“这对11月来说是相当典型的天气状况，因此需要做好应对此类天气现象的准备，”这位气象学家强调道。

她还补充道，目前预计气温不会骤降至零下。“根据初步预报，本月初夜间气温将在0–6°之间，而该国南部和东部地区最高可达+10°。 白天预计气温为5–10°”，普图哈进一步说明道。

关于整个11月的初步预报，据这位气象学家称，今年秋季的最后一个月气温将处于气候正常范围内。 “目前，根据我们专家和全球预报中心的计算，11月我国境内的气温预计将在正常范围内，也就是说，目前我们尚未预测到任何异常情况，”她表示。

与此同时，这位气象学家提醒道，并不存在涵盖整月的精确预报，这些预报仅为初步预测，尚需进一步确认，而未来三至五天的预报仍是最可靠的。

“总体而言，11月的天气正逐渐呈现出冬日的特征，”普图哈总结道。

乌克兰水文气象中心媒体传播部主任娜塔莉娅·普图哈

透露了这一消息。

?si=mdOI4cxhTR4hyARU">在接受乌克兰通讯社采访时

降雨和气温下降将覆盖乌克兰部分地区：10月29日（周四）天气预报。

10月26日至11月1日这一周，乌克兰预计将出现温暖天气，湿度较高，大气压力波动较小。 预计该国南部气温最高，而喀尔巴阡山地区及北部部分地区将最为凉爽。

11月，乌克兰预计将逐渐转冷，但总体而言，本月气温可能高于气候平均值。气象学家预计不会出现强烈且持久的霜冻。

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