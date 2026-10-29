据乌克兰最高议会人权事务专员德米特罗·卢比内茨称，在赫尔松州暂时被占领的奥列什基，指定路线的排雷工作已完成，人道主义车队已做好出发准备。

预计该车队将抵达中央医院，为平民提供必要的援助。 计划在14:00前为希望离开该市的人员提供离城机会，人道主义物资的分发工作将于14:30后进行（卢比涅茨此处所指的日期很可能是10月30日——编者注）。

目前，乌克兰、俄罗斯联邦和美利坚合众国的代表团已齐聚一堂，在三国记者的见证下，就人道主义行动的协调事宜进行商讨。共同目标是运送救援物资，并协助所有希望离开的人员安全撤离。

此次人道主义行动由俄罗斯所谓的“人权专员”雅娜·兰特拉托娃与美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普共同主持并协调。

消息来源：乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨。

此前，由乌克兰、美国和俄罗斯代表组成的代表团已抵达计划向奥列什基运送人道主义援助的出发地。

乌克兰最高拉达人权专员德米特罗·卢比涅茨同意经俄罗斯境内前往赫尔松州暂时被占领的奥列什基，因为目前人道主义任务尚无其他安全路线。 人权专员办公室解释称，穿越前线的路线十分危险，而由于河道布雷，无法渡河。

俄军可能利用被占领的奥列什基镇的临时停火，将装备和士兵调往更靠近赫尔松的地区。德国《图片报》援引乌克兰军方消息报道了这一威胁。 据他们评估，俄军在第聂伯河左岸的调动有所加剧，但目前尚无独立消息来源证实其正在准备发动进攻。

关注我们在