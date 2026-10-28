Synoptycy przedstawili prognozę pogody na listopad i podali datę pierwszego śniegu

Już od 4 listopada w Ukrainie możliwe są opady w postaci deszczu z mokrym śniegiem. Jednocześnie, według wstępnych prognoz meteorologów, średnia temperatura powietrza w ciągu miesiąca będzie odpowiadać normie klimatycznej.

Jak podała, pod koniec października i na początku listopada w Ukrainie zmieni się kierunek przepływów powietrza.

„Z północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze, co wpłynie również na charakter opadów, ale do 2–3 listopada nie spodziewamy się ich. Natomiast od 4 listopada pojawią się już warunki sprzyjające zbliżaniu się frontów atmosferycznych, które mogą przynieść opady mieszane” – zaznaczyła meteorolog.

Wyjaśniła, że na równinnych terenach Ukrainy możliwe są deszcze z mokrym śniegiem, natomiast w wysokogórskich rejonach Karpat – śnieg i mokry śnieg.

„Jest to dość typowa sytuacja dla listopada, dlatego należy być przygotowanym na takie zjawiska pogodowe” – podkreśliła synoptyczka.

Dodała również, że obecnie nie przewiduje się gwałtownego spadku temperatury poniżej zera. „Według wstępnych prognoz w nocy na początku miesiąca temperatura powietrza wyniesie 0–6° powyżej zera, a na południu i wschodzie kraju – do +10°. W ciągu dnia spodziewane jest 5–10° powyżej zera” – doprecyzowała Ptucha.

Jeśli chodzi o wstępną prognozę na cały listopad, to według meteorolog, ostatni miesiąc jesieni tego roku będzie mieścił się w granicach normy klimatycznej. „Jak dotąd, zgodnie z obliczeniami naszych specjalistów i światowych ośrodków prognostycznych, listopad na naszym terytorium pod względem temperatur ma mieścić się w granicach normy, to znaczy na razie nie przewidujemy żadnych anomalii” – powiedziała.

Jednocześnie meteorolog przypomniała, że nie ma dokładnych prognoz na cały miesiąc – są one wstępne i wymagają doprecyzowania, a najbardziej wiarygodne pozostają prognozy na najbliższe trzy do pięciu dni.

„Ogólnie rzecz biorąc, pogoda w listopadzie stopniowo nabiera już zimowego charakteru” – podsumowała Ptucha.

O tym w

opowiedziała Natalia Ptucha, kierowniczka działu komunikacji z mediami Ukraińskiego Centrum Hydrometeorologicznego.

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Deszcze i ochłodzenie dotkną część Ukrainy: prognoza na czwartek, 29 października.

W Ukrainie w tygodniu od 26 października do 1 listopada spodziewana jest ciepła pogoda z wysoką wilgotnością i niewielkimi wahaniami ciśnienia atmosferycznego. Najwyższe temperatury prognozowane są na południu kraju, natomiast najchłodniej będzie w regionie Karpat oraz miejscami na północy.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

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