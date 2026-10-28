W obwodzie sumskim nadal rozbudowuje się sieć podziemnych szkół, aby zapewnić uczniom bezpieczniejsze warunki nauki. Obecnie w obwodzie działa już 13 takich placówek, a kolejne dziewięć obiektów znajduje się na etapie budowy. Ponadto przygotowano dokumentację dla 14 przyszłych podziemnych szkół.

„Proces ten trwa i jest maksymalnie rozszerzany. Mamy jeszcze 14 opracowanych dokumentacji kosztorysowych z lokalnymi odniesieniami, angażujemy partnerów” – zaznaczył szef obwodowej administracji.

Wyjaśnił, że budowa nowych podziemnych szkół koncentruje się przede wszystkim w dużych miastach regionu, gdzie występuje największa liczba uczniów. Ogółem spośród 280 szkół w regionie 225 placówek posiada własne schrony, w tym w ponad 70 z nich urządzono schrony przeciwradiacyjne.

Według słów Grigorowa pozwala to utrzymać wysoki wskaźnik nauczania stacjonarnego i mieszanego: obecnie w regionie kształci się 75 tys. dzieci, 22 szkoły działają całkowicie w trybie stacjonarnym, a 193 – w trybie mieszanym.

Rozbudowa funduszu ochronnego ma kluczowe znaczenie, ponieważ od początku pełnej inwazji Rosjanie uszkodzili w obwodzie sumskim 165 szkół, a 21 – całkowicie zniszczyli.

Informację tę przekazał w wywiadzie dla agencji Ukrinform szef obwodowej administracji wojskowej w Sumach Oleg Grigorow.

Na Ukrainie budowanych jest 113 podziemnych szkół.

W obwodzie charkowskim trwa budowa sześciu podziemnych szkół, a kolejne 16 takich projektów jest w fazie opracowywania.

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