苏姆州正在继续扩建地下学校网络，以确保学生拥有更安全的学习环境。 目前，该州已有13所此类学校投入使用，另有9处项目正在建设中。此外，还有14所未来将建的地下学校的相关文件已准备就绪。

“这项工作正在持续推进，并尽可能扩大规模。我们还有14份已编制好的、带有具体选址信息的预算文件，并正在吸引合作伙伴参与，”该州州长指出。

他解释说，新建地下学校的重点主要集中在该州学生数量最多的大城市。 该地区280所学校中，共有225所配备了自有避难所，其中70多所还建有防辐射避难所。

据格里戈罗夫介绍，这使得该地区能够保持较高的面授和混合教学比例：目前该地区有7.5万名儿童正在接受教育，其中22所学校完全采用面授模式，193所学校采用混合教学模式。

扩大防护设施规模至关重要，因为自全面入侵开始以来，俄军已在苏梅州损毁了165所学校，其中21所被彻底摧毁。

苏姆州军事行政局局长奥列格·格里戈罗夫在接受乌克兰通讯社采访时透露了这一情况。

乌克兰正在建设113所地下学校。

在哈尔科夫州，有6所地下学校正在建设中，另有16个此类项目处于规划阶段。

乌克兰前线地区将建设地下学校：详情

关注我们在