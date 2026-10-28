В Сумской области расширяют сеть подземных школ для безопасного обучения

В Сумской области продолжают расширять сеть подземных школ, чтобы обеспечить учащимся более безопасные условия для обучения. В настоящее время в области уже работают 13 таких учреждений, еще девять объектов находятся на этапе строительства. Кроме того, для 14 будущих подземных школ подготовлена документация.

«Процесс продолжается и максимально расширяется. У нас есть еще 14 разработанных сметных документаций с локальными привязками, мы привлекаем партнеров», — отметил глава ОГА.

Он пояснил, что строительство новых подземных школ сосредоточено прежде всего в крупных городах области, где наблюдается наибольшая концентрация учащихся. В целом из 280 школ региона собственными укрытиями обеспечены 225 учебных заведений, в частности, в более чем 70 оборудованы противорадиационные укрытия.

По словам Григорова, это позволяет поддерживать высокий показатель очного и смешанного обучения: сейчас в регионе получают образование 75 тыс. детей, 22 школы работают полностью в очном режиме, а 193 — в смешанном.

Расширение защитного фонда имеет решающее значение, ведь с начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Сумской области 165 школ, а 21 – полностью разрушили.

Об этом в интервью «Укринформу» сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

В Украине строят 113 подземных школ.

В Харьковской области ведется строительство шести подземных школ, еще 16 таких проектов находятся в стадии разработки.

В прифронтовых регионах Украины построят подземные школы: подробности

Читай нас в