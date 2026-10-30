Film: Wszyscy, którzy chcieli wyjechać z Oleszok do Ukrainy, mieli taką możliwość — Lubinec

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy wyrazili chęć wyjazdu na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli to zrobić. Jednocześnie pomoc humanitarną dostarczono również tym, którzy zdecydowali się pozostać. Poinformował o tym pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Jak powiedział, do przewozu dużego bagażu zapewniono oddzielny transport. Walizki pasażerów były rejestrowane i oznaczane specjalnymi przywieszkami. Procesem kierowali przedstawiciele rosyjskiej instytucji oraz pracownicy ukraińskiego rzecznika praw obywatelskich, którzy dbali o to, by wszystkim starczyło miejsca w autobusach.

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Lubinec zaznaczył również, że możliwość wyjazdu zapewniono nawet osobom, które wcześniej nie zapisały się na ewakuację.

Odrębnie rzecznik praw obywatelskich poinformował, że cisza trwa już ponad 87 godzin. Ukraińska delegacja wraca do domu.

Przypomnijmy, że 17 autobusów z mieszkańcami Oleszek zmierza do Ukrainy, a do Rosji jedzie ich kilka razy mniej.

W tymczasowo okupowanych Oleszach w obwodzie chersońskim zakończono rozminowywanie wyznaczonych tras oraz przygotowano konwój humanitarny do wyruszenia – poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Wcześniej delegacja, w skład której wchodzili przedstawiciele Ukrainy, USA i Rosji, przybyła na miejsce, skąd planowane jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Oleszok.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec zgodził się udać się do tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim przez terytorium Rosji, ponieważ obecnie nie ma innej bezpiecznej trasy dla misji humanitarnej. W Biurze Rzecznika Praw Człowieka wyjaśniono, że droga przez linię frontu jest niebezpieczna, a przeprawa przez rzekę niemożliwa z powodu zaminowania terenu.

Rosyjskie wojska mogą wykorzystać tymczasowe zawieszenie broni w okupowanych Oleszkach do przetransportowania sprzętu i żołnierzy bliżej Chersoniu. O takim zagrożeniu informuje niemiecki dziennik „Bild”, powołując się na ukraińskich żołnierzy.

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