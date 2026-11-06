Na przejściu granicznym „Ustyług” obywatel Polski próbował wwieźć na teren Ukrainy prawie 3 tysiące części do wkładów do e-papierosów bez zgłoszenia i uiszczenia opłat celnych. Towar w fabrycznych opakowaniach przewożono w bagażniku samochodu przez „zielony korytarz”.

Wobec sprawcy sporządzono protokół administracyjny na podstawie części 2 art. 471 Kodeksu Celnego Ukrainy. Sankcja przewiduje grzywnę w wysokości 30% wartości niezgłoszonych towarów.

Wstępna wartość skonfiskowanej partii wynosi 340 tysięcy hrywien. Ostateczną kwotę ustalono po przeprowadzeniu ekspertyzy towaroznawczej.

Źródło: Urząd Celny w Wołyniu (Facebook)

Podczas kontroli międzynarodowych przesyłek pocztowych inspektorzy Urzędu Celnego w Kijowie wykryli głowę rekina, wypchany ptak z rodziny kaniów oraz fragment kła słonia. Te preparaty taksydermiczne należą do okazów dzikiej fauny, a międzynarodowy handel nimi reguluje konwencja CITES.

Na posterunku celnym „Jagodin” wołyńscy celnicy wykryli prawie 14 tysięcy sztuk nowej odzieży o łącznej wadze ponad 5 ton, którą próbowano wwieźć na Ukrainę pod pozorem rzeczy używanych.

W sobotę, 24 października, na przejściu granicznym „Krakowiec” celnicy ze Lwowa wspólnie z żołnierzami 7. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wykryli niezgłoszony sprzęt firmy Apple o łącznej wartości 1,4 mln hrywien.

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