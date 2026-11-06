На пункте пропуска «Устилуг» гражданин Польши пытался ввезти в Украину почти 3 тысячи деталей картриджей для электронных сигарет без декларирования и уплаты таможенных пошлин. Товар в заводской упаковке перевозился в багажнике автомобиля через «зеленый коридор».

На нарушителя составили административный протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Санкция предусматривает штраф в размере 30% стоимости незадекларированных товаров.

Предварительная стоимость изъятой партии составляет 340 тысяч гривен. Окончательная сумма будет определена после товароведческой экспертизы.

Источник: Волынская таможня (Facebook)

В ходе проверки международных почтовых отправлений инспекторы Киевской таможни обнаружили голову акулы, чучело птицы канюка и фрагмент слонового бивня. Эти таксидермические изделия относятся к образцам дикой фауны, международная торговля которыми регулируется Конвенцией CITES.

На таможенном посту «Ягодин» волынские таможенники обнаружили почти 14 тысяч единиц новой одежды общим весом более 5 тонн, которую пытались ввезти в Украину под видом подержанных вещей.

В субботу, 24 октября, в пункте пропуска «Краковец» львовские таможенники совместно с военнослужащими 7-го пограничного Карпатского отряда обнаружили незадекларированную технику Apple общей стоимостью 1,4 млн грн.

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