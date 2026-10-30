Schroniska na Ukrainie mogą pomieścić jednocześnie około 55% ludności

Obecny zasób obiektów ochronnych na Ukrainie jest przystosowany do jednoczesnego przyjęcia około 55% ludności kraju. Poinformował o tym 30 października podczas briefingu w agencji Ukrinform dyrektor departamentu ochrony ludności i działań prewencyjnych Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) Wiktor Witowiecki.

Przypomniał, że w Ukrainie głównym dokumentem regulującym rozwój zasobów obiektów ochronnych jest Strategia rozwoju zasobów obiektów ochronnych obrony cywilnej, przyjęta na początku 2025 roku. Strategia ta obejmuje okres do 2034 roku i przewiduje trzy etapy realizacji.

„Celem jest zapewnienie schronienia całej ludności, możliwość schronienia się całej ludności w obiektach funduszu obiektów ochronnych obrony cywilnej. Obecnie wskaźnik ten wynosi około 55%. Oznacza to, że nieco ponad połowa ludności może obecnie jednocześnie schronić się we wszystkich obiektach funduszu obiektów ochronnych Ukrainy” – powiedział Witowiecki.

Odpowiadając na pytanie, co powinien zrobić podmiot gospodarczy, jeśli właściciel obiektu zażąda od niego wynagrodzenia finansowego za zezwolenie na korzystanie ze schronu lub bezpiecznej przestrzeni, przedstawiciel Państwowej Służby Ratowniczej wyjaśnił, że przedsiębiorstwo, które nie może zorganizować własnego schronu i liczy na cudzy, musi uzgodnić to z właścicielem obiektu.

„Dlaczego by nie uzgodnić przynajmniej miejsca dla siebie, żeby tam usiąść? To przecież logiczne. Jeśli chodzi o wynagrodzenie finansowe – nie wiem, jak ta kwestia będzie rozstrzygana w każdym konkretnym przypadku, ale, powiedzmy, ustalenie wspólnego utrzymania tego schronu, skoro już ktoś jako podmiot gospodarczy na niego liczy – to takie podejścia są możliwe. I wydają mi się one logiczne” – stwierdził.

Witowecki wyraził przekonanie, że problemem może stać się jedynie nadmierne zawyżenie odpowiednich wymagań.

„Jednak wyłącznie podmiot prowadzący ewidencję bilansową może określić, czy schronienie się tam jest możliwe, czy niemożliwe. I odpowiednio może określać warunki, na jakich udostępni część swojej powierzchni. Dostępność obiektów funduszu budowli ochronnych leży w kompetencji podmiotu prowadzącego ewidencję bilansową” – zaznaczył przedstawiciel Państwowej Służby Ratowniczej.

Wyjaśnił, że podmioty zarządzające obiektami funduszu budowli ochronnych muszą zapewnić ich gotowość i dostępność dla ludności.

„Za niewłaściwe utrzymanie obiektów funduszu obiektów ochronnych, a co za tym idzie, za niezapewnienie dostępu, jeśli jest to przewidziane, ponosi się odpowiedzialność — podmiot gospodarczy, podmiot prowadzący ewidencję bilansową, może ponosić odpowiedzialność administracyjną w przypadkach określonych przez ustawodawstwo” — poinformował Witowiecki.

Źródło: Ukrinform

Służba Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) wyjaśniła, w jaki sposób przedsiębiorstwa powinny zorganizować schronienia dla pracowników.

Schrony szkolne poza godzinami zajęć będą dostępne dla ludności — Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Ukrzaliznyca urządzono 33 mobilne schrony na obiektach kolejowych w Kijowie i obwodzie kijowskim. Są one przeznaczone do ochrony ludzi w przypadku zagrożeń z powietrza.

W Kijowie wybuchł skandal w związku z remontem chodników zamiast szkolnych schronów.

W Bojarkach przeznaczono kolejne 42,7 mln hrywien na szkolne schrony: dziennikarze wykryli prawdopodobne zawyżenie cen.

Czytaj nas na