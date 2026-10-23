Шкільні укриття поза навчанням залишатимуться доступними для населення — МВС

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У МВС пояснили правила користування укриттями в закладах освіти. Під час очного навчання пріоритет мають учні та працівники шкіл.

Поза освітнім процесом укриття залишатимуться доступними для всіх охочих відповідно до встановленого порядку.

За рішенням місцевої влади ними можуть одночасно користуватися учасники освітнього процесу та населення, але в окремих приміщеннях.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ України.

Управління освіти Дніпровської районної в Києві державної адміністрації замовило ТОВ «Смарт Універсал Груп» завершення будівництва шкільного укриття на проспекті Миру, 11. Вартість нового договору становить 129,51 млн грн, а загальні витрати на споруду, розраховану на 741 особу, сягнуть приблизно 289,89 млн грн.

Укрзалізниця облаштувала 33 мобільні укриття на залізничних об’єктах Києва та Київської області. Вони призначені для захисту людей під час повітряних загроз.

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