Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyjaśniło zasady korzystania z schronów w placówkach oświatowych. Podczas zajęć stacjonarnych pierwszeństwo mają uczniowie i pracownicy szkół.

Poza godzinami zajęć schrony będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych zgodnie z ustalonymi zasadami.

Zgodnie z decyzją władz lokalnych mogą z nich jednocześnie korzystać zarówno uczestnicy procesu edukacyjnego, jak i ogół społeczeństwa, jednak w oddzielnych pomieszczeniach.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

Wydział Edukacji Okręgu Dniepr w Kijowie zlecił spółce „Smart Universal Group” zakończenie budowy szkolnego schronu przy alei Myru 11. Wartość nowej umowy wynosi 129,51 mln hrywien, a całkowite koszty budowy schronu, przeznaczonego dla 741 osób, wyniosą około 289,89 mln hrywien.

Ukrzaliznytsia urządziła 33 mobilne schrony na obiektach kolejowych w Kijowie i obwodzie kijowskim. Są one przeznaczone do ochrony ludzi w przypadku zagrożeń powietrznych.

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