Doniesienia o rzekomych przygotowaniach Korei Południowej do zerwania stosunków dyplomatycznych z Ukrainą są niezgodne z prawdą. Seul nadal wspiera Ukrainę i uczestniczy w międzynarodowych działaniach mających na celu powstrzymanie rosyjskiej agresji.

Oświadczył to rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Georgij Tichyj podczas briefingu.

Według niego minister spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyun mówił jedynie o hipotetycznym scenariuszu, w którym dalsza eskalacja konfliktu mogłaby zagrozić stosunkom dyplomatycznym.

„Nie odpowiada to rzeczywistości. W rzeczywistości wzywam wszystkich do zapoznania się bezpośrednio z cytatem, który wypowiedział koreański minister” – podkreślił Tichyj.

Wezwał media i opinię publiczną, by nie rozpowszechniały wyolbrzymionych interpretacji oświadczeń i zwracały uwagę na pełny kontekst wypowiedzi.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy

odesłać do Korei Południowej jednego z dwóch pracowników swojego biura w Kijowie ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa. Drugi pracownik będzie kontynuował pracę w stolicy Ukrainy.

Przypomnijmy, że Korea Południowa wycofa z Ukrainy kolejną część pracowników swojej ambasady. W Seulu uzasadniono to brakiem konstruktywnej odpowiedzi Kijowa w sporze dotyczącym przekazania dwóch pojmanych północnokoreańskich żołnierzy, a także stałym zagrożeniem rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy.

Wcześniej ambasador Korei Południowej w Ukrainie, Pak Ki-chan, otrzymał polecenie powrotu do ojczyzny. Odpowiednią decyzję podjęło południowokoreańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ukraina jest gotowa powrócić do konstruktywnego dialogu z Koreą Południową po decyzji Seulu o odwołaniu swojego ambasadora z Kijowa. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych podkreślono, że stosunki dyplomatyczne są ważniejsze niż emocjonalne reakcje, dlatego Ukraina pozostaje otwarta na dalsze kontakty.

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