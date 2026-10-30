Южная Корея не планирует разрывать дипломатические отношения с Украиной — МИД

Сообщения о якобы готовящемся разрыве дипломатических отношений Южной Кореей с Украиной не соответствуют действительности. Сеул продолжает поддерживать Украину и участвовать в международных усилиях по прекращению российской агрессии.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

По его словам, министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён говорил лишь о гипотетическом сценарии, при котором дальнейшая эскалация могла бы поставить под угрозу дипломатические отношения.

«Это не соответствует действительности. На самом деле я призываю всех послушать непосредственно цитату, которую произнес корейский министр», — подчеркнул Тихий.

Он призвал СМИ и общественность не распространять преувеличенные интерпретации заявлений и обращать внимание на полный контекст высказываний.

Источник: МИД Украины

вернуть в Южную Корею одного из двух сотрудников своего представительства в Киеве из-за угрозы безопасности. Второй сотрудник продолжит работу в украинской столице.

Напомним, Южная Корея выведет из Украины еще часть сотрудников своего посольства. В Сеуле объяснили это отсутствием конструктивного ответа Киева на спор относительно передачи двух пленных северокорейских военных, а также постоянной угрозой российских ударов по украинской территории.

Ранее послу Южной Кореи в Украине Пак Кичану было приказано вернуться на родину. Соответствующее решение приняло южнокорейское Министерство иностранных дел.

Украина готова вернуться к конструктивному диалогу с Южной Кореей после решения Сеула отозвать своего посла из Киева. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что дипломатические отношения важнее эмоциональных реакций, поэтому Украина остается открытой для дальнейших контактов.

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