Сеть «Мосгорломбард», существующая более 100 лет, оказалась в затруднительном финансовом положении из-за серии дефолтов. Головная компания группы МГКЛ во второй раз за неделю не смогла выполнить обязательства перед инвесторами, пропустив 2 ноября выплату 20 миллионов рублей по облигациям (около $245 тыс.). За несколько дней до этого компания также не выплатила купонный доход в размере 24,7 миллиона рублей (около $302 тыс.)..

Национальное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг МГКЛ до уровня C|ru|, что означает высокую вероятность полноценного банкротства. Общий публичный долг группы достиг 6,5 миллиарда рублей (около $79,6 млн), а её ценные бумаги обвалились: стоимость облигаций упала до 10–27% от номинала, а акции обесценились на 52%.

Федеральная налоговая служба уже заблокировала счета восьми дочерних структур МГКЛ из-за задолженности, причем основными пострадавшими от финансового краха являются частные инвесторы — физические лица.

Источник: РБК.

Российские власти всё активнее занимают деньги для финансирования бюджета, поскольку военные расходы продолжают расти. По оценкам Минфина РФ, дефицит бюджета в 2026 году может достичь 7,3 трлн рублей — вдвое больше запланированного.

Российские власти всё больше полагаются на средства государственных банков для финансирования бюджетного дефицита, который в 2026 году может достичь $91,3 млрд.

Государственная Дума России 29 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Документ предусматривает увеличение расходов на армию и силовые структуры, сокращение финансирования ряда гражданских сфер и повышение налогов.

На временно оккупированных территориях Запорожской области представители оккупационной администрации развернули кампанию по принудительному сбору средств и имущества для нужд российских воинских подразделений.

Читай нас в