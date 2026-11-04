В Ужгородском районе из-за неуплаты арендной платы требуют вернуть общине почти 70 га земли

Ужгородская окружная прокуратура обратилась в суд с требованием расторгнуть договоры аренды и вернуть Сюртивской общине почти 70 гектаров земли. Предприятие в течение трех лет не уплачивало арендную плату, поэтому прокуроры также требуют взыскать с него задолженность.

Речь идет о четырех земельных участках общей площадью почти 70 га, которые в декабре 2023 года сельский совет передал в аренду предприятию для товарного сельскохозяйственного производства на 40 лет.

В то же время с момента юридического получения участков арендатор не платил за пользование землей. Кроме того, впоследствии три участка общество передало в субаренду, однако средства за аренду не выплачивало. В результате задолженность превысила 326 тыс. грн, что является нарушением условий договоров.

В связи с этим прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Закарпатской области с иском в интересах Сюртивского сельского совета. Прокуроры требуют взыскать долг, расторгнуть договоры аренды, отменить государственную регистрацию и вернуть земельные участки общине.

В настоящее время иск находится на рассмотрении суда.

Источник: Пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры

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