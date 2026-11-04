W rejonie Użhorodzie domagają się zwrotu gminie prawie 70 ha ziemi z powodu nieuiszczenia czynszu dzierżawnego
Prokuratura okręgowa w Użhorodzie zwróciła się do sądu z wnioskiem o unieważnienie umów najmu i zwrot gminie Syurtówskiej prawie 70 hektarów ziemi. Przedsiębiorstwo przez trzy lata nie płaciło czynszu dzierżawnego, dlatego prokuratorzy domagają się również odzyskania od niego zaległych należności.
Chodzi o cztery działki o łącznej powierzchni prawie 70 ha, które w grudniu 2023 roku rada wiejska przekazała przedsiębiorstwu w dzierżawę na potrzeby produkcji rolnej na okres 40 lat.
Jednocześnie od momentu formalnego przejęcia działek dzierżawca nie płacił za korzystanie z gruntu. Ponadto spółka przekazała później trzy działki w poddzierżawę, jednak nie uiszczała opłat za dzierżawę. W rezultacie zadłużenie przekroczyło 326 tys. UAH, co stanowi naruszenie warunków umów.
W związku z tym prokuratura zwróciła się do Sądu Gospodarczego obwodu zakarpackiego z pozwem w interesie Rady Gminy Syurtów. Prokuratorzy domagają się ściągnięcia długu, rozwiązania umów dzierżawy, unieważnienia rejestracji państwowej oraz zwrotu działek gminie.
Obecnie pozew jest rozpatrywany przez sąd.
Źródło: Biuro prasowe prokuratury obwodowej w Zakarpaciu
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