Зеленский заговорил об онлайн-выборах и зимнем перемирии с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может рассмотреть возможность проведения выборов в онлайн-формате, однако для этого парламент должен принять соответствующее решение. По его словам, в настоящее время проведению голосования мешают война, миллионы украинцев, находящихся за рубежом, а также военные, которые находятся на фронте и не имеют возможности проголосовать. Зеленский подчеркнул, что выборы должны состояться после окончания войны, а одним из возможных шагов к этому может стать зимнее перемирие.

Журналисты спросили президента, почему в Украине не проводят выборы во время военного положения и можно ли найти способ организовать голосование в нынешних условиях. Зеленский ответил, что этот вопрос обсуждается. По его словам, инициатива о проведении выборов исходит от окружения президента США Дональда Трампа, а также российского диктатора Владимира Путина.

В то же время украинцы, как отметил президент, понимают, насколько сложно организовать выборы во время войны. Прежде всего нужно позаботиться о безопасности людей. Зеленский напомнил, что выборы должны быть, в первую очередь, возможностью для граждан выбрать власть, а не праздником для самих кандидатов. «Это день людей, которые голосуют, а не праздник для того, кого выбирают», — сказал он.

Почему провести выборы сейчас сложно

Президент назвал несколько причин, по которым организовать полноценное голосование во время войны непросто. По его словам, около 9 миллионов украинцев сейчас находятся за границей. Еще несколько миллионов человек живут на временно оккупированных территориях. В то же время украинские военные продолжают воевать на фронте и также должны иметь возможность отдать свой голос.

Именно вопрос голосования военных Зеленский назвал одним из главных аргументов против проведения выборов в нынешних условиях. «Они [военные] также против выборов, потому что не имеют возможности проголосовать. Справедливо ли это? Миллионы людей в окопах, и технически мы не можем организовать для них голосование», — пояснил президент.

Он подчеркнул, что военные рискуют жизнью, защищая страну, поэтому нельзя допустить ситуации, когда они не смогут принять участие в выборах. «Проводить выборы, когда солдаты не могут голосовать, — это несправедливо. Это на сто процентов несправедливо», — заявил Зеленский.

В то же время президент не исключил возможности онлайн-голосования. По его словам, такой вариант можно обсуждать, но для его реализации нужны конкретные решения на законодательном уровне. «Мы можем подумать об онлайн-выборах. Это возможно, но тогда парламент должен искать и находить соответствующие решения», — сказал глава государства.

Почему выборы могут расколоть общество

Еще одним риском Зеленский назвал возможный раскол в обществе. По его словам, часть украинцев опасается, что избирательная кампания может усилить противоречия между людьми. Во время войны это создает дополнительные вызовы для страны. Поэтому президент считает, что выборы в Украине должны состояться уже после завершения войны.

Отдельно он подчеркнул роль военных в предстоящем голосовании. По мнению Зеленского, именно защитники страны должны иметь возможность избирать главу государства, ведь они сохранили независимость Украины и продолжают ее защищать.

Зеленский предложил США зимнее перемирие

В ходе интервью президент также рассказал, что предлагал американской стороне договориться с Россией о перемирии на зимний период. По его словам, это дало бы людям возможность пережить холодный сезон с электричеством и водой. А пауза в боевых действиях могла бы создать условия для проведения выборов, если американская сторона настаивает на смене украинского президента.

«Я сказал американцам: вы можете договориться с россиянами о перемирии на зиму, тогда у людей будет свет и вода. И в это время мы также можем провести выборы, если вы все в США хотите меня заменить», — рассказал Зеленский. Он добавил, что при таких условиях возможность провести голосование действительно появилась бы.

Что Зеленский сказал о прекращении огня

Отдельно журналисты спросили президента о позиции, согласно которой Украине якобы стоит согласиться на мир даже ценой передачи России части своих территорий. Зеленский в ответ заявил, что Украина неоднократно поддерживала различные варианты прекращения огня, однако Россия не соглашалась на такие предложения.

По его словам, Киев также предлагал энергетическое перемирие как первый шаг к снижению напряженности. Кроме того, украинская сторона выступала за встречу на уровне лидеров, в ходе которой можно было бы обсудить конкретные шаги для завершения войны. О возможности проведения онлайн-выборов Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Демократы, которые по итогам выборов получат контроль над обеими палатами Конгресса США, намерены добиваться возобновления военной и финансовой помощи Украине. Поддержка Киева станет одним из приоритетов партии после начала работы нового состава Конгресса в январе 2027 года.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении длительных консультаций со специальными представителями американской стороны Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, по итогам которых объявил о подготовке встречи в трехстороннем формате между Украиной, США и РФ уже на следующей неделе.

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