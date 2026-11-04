В Киевской области предстанет перед судом мужчина, заказавший убийство бывшей жены

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении 70-летнего мужчины, которого подозревают в организации заказного убийства бывшей супруги и попытке подделать её завещание. За выполнение преступного замысла он предложил в общей сложности 10 тысяч долларов США.

По данным следствия, конфликт между бывшими супругами возник из-за раздела имущества. Из-за неприязненных отношений с женщиной мужчина решил организовать её убийство и обратился за помощью к знакомому, который должен был найти исполнителя.

За убийство бывшей жены обвиняемый предложил 10 тысяч долларов США. Во время встречи он передал человеку, который должен был выполнить заказ, 5 тысяч долларов в качестве аванса.

Также мужчина предоставил фотографии бывшей жены, информацию о местах её проживания и собственноручно нарисовал схему дома. Остальную сумму — ещё 5 тысяч долларов — он пообещал передать после выполнения заказа.

Правоохранители контролировали ход событий. Убийство женщины было инсценировано, а заказчику прислали фотографии, на которых она якобы была мертва.

Поверив, что преступление совершено, мужчина передал вторую часть обещанного вознаграждения. После этого его задержали с поличным.

Кроме того, по материалам следствия, мужчина пытался организовать подделку завещания бывшей жены, чтобы завладеть принадлежащим ей имуществом.

За изготовление поддельного документа он предложил 3 тысячи долларов США. Для этого передал копии документов женщины и 1 тысячу долларов в качестве задатка. Однако реализовать этот замысел ему также не удалось.

В рамках уголовного производства потерпевшая подала гражданский иск и требует возмещения 5 миллионов гривен морального ущерба.

Досудебное расследование проводили следователи Следственного управления ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении сотрудников Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Окончательное решение о виновности мужчины должен принять суд.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

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