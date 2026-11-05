Дело о хищении средств «Укрзализныци», в рамках которого бывший сотрудник СБУ Артем Шило заключил сделку со следствием и согласился разоблачить других участников схемы, получило неожиданное продолжение в руководстве Службы безопасности Украины. НАБУ официально сообщило о препятствовании работе детективов во время обыска у первого заместителя руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерала Сергея Дуки.

По данным бюро, генерал угрожал правоохранителям огнестрельным оружием, а затем вызвал на помощь бойцов спецподразделения СБУ. В результате те фактически заблокировали проведение обыска.

Источники в правоохранительных органах и аналитики связывают эти следственные действия с показаниями Артема Шила. Ранее он сам работал в Департаменте защиты национальной государственности СБУ, а недавно получил восемь лет лишения свободы условно по сделке со следствием. В обмен на это Шило согласился дать обличительные показания в отношении своих сообщников и рассказать о коррупционных схемах.

В тот же день детективы НАБУ пришли с обысками и к начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадному генералу Антону Кравчуку. Тот факт, что следственные действия одновременно проводились в отношении двух высокопоставленных сотрудников спецслужбы, может свидетельствовать о том, что НАБУ проверяет информацию, полученную от Шило, и переходит к расследованию конкретных эпизодов, связанных с возможными теневыми финансовыми потоками и коррупционным прикрытием в СБУ.

Генералом Сергеем Дукой следователи интересовались и раньше. Внимание привлекали состояние его семьи и происхождение дорогостоящих подарков, которые она получила во время полномасштабной войны. В 2022 году теща чиновника получила российское гражданство, а впоследствии подарила семье генерала элитный автомобиль Audi Q8 и квартиру площадью 100 квадратных метров в Одессе.

Теперь эти обстоятельства могут заинтересовать и следствие. А противостояние во время обысков показывает, насколько напряженной стала ситуация вокруг расследования. Показания Шила, похоже, открыли НАБУ путь к проверке возможных связей и договоренностей среди высокопоставленных чиновников силового блока.

Кто такой Артем Шило

Артем Шило — бывший высокопоставленный сотрудник СБУ и экс-советник Офиса президента, который долгое время оказывал влияние на процессы в силовом блоке и государственных компаниях. Службу в СБУ он начал в 2012 году в Харькове, впоследствии переехал в Киев, где работал в Департаменте по борьбе с киберпреступностью. В 2021 году покинул службу и стал внештатным советником Офиса президента. А уже летом 2022 года вернулся в СБУ по приглашению Василия Малюка и возглавил Главное управление «И», которое занималось защитой критической инфраструктуры и противодействием экономическим угрозам.

Параллельно с работой в спецслужбе Шило, по данным следствия, оказывал влияние на кадровые назначения и финансовые процессы на стратегических государственных предприятиях, в частности в «Укрзализныце». НАБУ и САП считают, что он был одним из организаторов коррупционной схемы при железнодорожных закупках, а также имел интересы в сфере игорного бизнеса. Его имя фигурировало и в публичных обвинениях владелицы IBOX Bank Алены Шевцовой, которая заявляла о причастности Шила к давлению на банк перед его ликвидацией.

За что судили Артема Шила

В апреле 2024 года Шила задержали по делу о хищении средств «Укрзализныци». Следствие установило два эпизода закупочных махинаций с общим ущербом более 240 миллионов гривен. Первый касался закупки силовых трансформаторов в 2022 году. По версии обвинения, Шило использовал служебное письмо СБУ о якобы угрозе национальной безопасности, чтобы отклонить более дешевые предложения украинских поставщиков. В результате контракт получила другая компания, а железнодорожная компания переплатила около 95 миллионов гривен. Второй эпизод касался закупки кабельно-проводниковой продукции, где убытки превысили 140 миллионов гривен. По данным следствия, участники схемы получали откат в размере 7% от стоимости контрактов.

Сначала Шило отрицал свою вину, однако впоследствии согласился на сделку со следствием и дал показания, компрометирующие других участников махинаций. Высший антикоррупционный суд признал его виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы, но освободил от реального отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, Шило обязался уплатить штраф, возместить убытки «Укрзализныци», перечислить средства на поддержку ВСУ и передать государству имущество. Общая сумма финансовых обязательств, согласно приведенным в материале расчетам, составляет около 670–700 миллионов гривен.

Отдельное условие соглашения — сотрудничество со следствием. Шило должен дать показания в отношении других сотрудников СБУ и высокопоставленных чиновников, а также раскрыть обстоятельства еще одного преступления, которое расследует НАБУ. Именно эти показания теперь могут стать основанием для новых следственных действий в силовых структурах.

Артем Шило и дело «Мидас»

В ноябре 2025 года народный депутат Ярослав Железняк заявил, что к подготовке так называемых «папок Миндича», досье на народных депутатов, журналистов и чиновников, которые детективы НАБУ обнаружили в офисе бизнесмена, были причастны сотрудники Бюро экономической безопасности. Одним из возможных координаторов этой работы Железняк назвал именно Шило. По словам нардепа, тот имел неформальное влияние на руководство БЭБ и привлекал аналитические подразделения к сбору информации.

Железняк также связывал Шило с процессами, связанными с давлением на IBOX Bank. Эта история берет свое начало в 2023 году, когда банк, принадлежавший Алене Шевцовой, лишился лицензии и был выведен с рынка. После этого значительную часть платежного рынка, в частности обслуживание онлайн-казино, получил государственный «Сенс Банк». Сам Шило в этом контексте также упоминался в материалах и заявлениях, связанных с перераспределением финансовых потоков.

Теперь, после заключения соглашения со следствием по делу «Укрзализныци», показания Шила могут представлять особый интерес для антикоррупционных органов. Получат ли эти эпизоды продолжение в отдельных уголовных производствах и появятся ли в них новые процессуальные решения в отношении Шило, станет ясно из дальнейших действий НАБУ и САП.

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