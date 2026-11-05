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Справа про розкрадання коштів «Укрзалізниці», у якій колишній співробітник СБУ Артем Шило уклав угоду зі слідством і погодився викрити інших учасників схеми, отримала несподіване продовження в керівництві Служби безпеки України. НАБУ офіційно повідомило про перешкоджання роботі детективів під час обшуку у першого заступника керівника Департаменту захисту національної державності СБУ, генерала Сергія Дуки.

За даними бюро, генерал погрожував правоохоронцям вогнепальною зброєю, а потім викликав на допомогу бійців спецпідрозділу СБУ. У результаті ті фактично заблокували проведення обшуку.

Джерела у правоохоронних органах та аналітики пов'язують ці слідчі дії з показаннями Артема Шила. Раніше він сам працював у Департаменті захисту національної державності СБУ, а нещодавно отримав вісім років позбавлення волі умовно за угодою зі слідством. В обмін на це Шило погодився надати викривальні показання щодо своїх спільників та розповісти про корупційні схеми.

Того ж дня детективи НАБУ прийшли з обшуками й до начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадного генерала Антона Кравчука. Те, що слідчі дії одночасно проводили у двох високопосадовців спецслужби, може свідчити про те, що НАБУ перевіряє інформацію, отриману від Шила, і переходить до розслідування конкретних епізодів, пов'язаних із можливими тіньовими фінансовими потоками та корупційним прикриттям у СБУ.

Генералом Сергієм Дукою розслідувачі цікавилися й раніше. Увагу привертали статки його родини та походження коштовних подарунків, які вона отримала під час повномасштабної війни. У 2022 році теща посадовця набула громадянство Росії, а згодом подарувала родині генерала елітний автомобіль Audi Q8 і квартиру площею 100 квадратних метрів в Одесі.

Тепер ці обставини можуть зацікавити й слідство. А протистояння під час обшуків показує, наскільки напруженою стала ситуація навколо розслідування. Показання Шила, схоже, відкрили НАБУ шлях до перевірки можливих зв'язків і домовленостей серед високопосадовців силового блоку.

Хто такий Артем Шило

Артем Шило — колишній високопосадовець СБУ та екс радник Офісу президента, який тривалий час мав вплив на процеси в силовому блоці й державних компаніях. Службу в СБУ він розпочав у 2012 році в Харкові, згодом перебрався до Києва, де працював у Департаменті боротьби з кіберзлочинністю. У 2021 році залишив службу та став позаштатним радником Офісу президента. А вже влітку 2022-го повернувся до СБУ на запрошення Василя Малюка й очолив Головне управління «І», яке займалося захистом критичної інфраструктури та протидією економічним загрозам.

Паралельно з роботою в спецслужбі Шило, за даними слідства, мав вплив на кадрові призначення та фінансові процеси на стратегічних державних підприємствах, зокрема в «Укрзалізниці». НАБУ і САП вважають, що він був одним з організаторів корупційної схеми на залізничних закупівлях, а також мав інтереси у сфері грального бізнесу. Його ім'я фігурувало й у публічних звинуваченнях власниці IBOX Bank Альони Шевцової, яка заявляла про причетність Шила до тиску на банк перед його ліквідацією.

За що судили Артема Шила

У квітні 2024 року Шила затримали у справі про розкрадання коштів «Укрзалізниці». Слідство встановило два епізоди закупівельних махінацій із загальними збитками понад 240 мільйонів гривень. Перший стосувався придбання силових трансформаторів у 2022 році. За версією обвинувачення, Шило використав службовий лист СБУ про нібито загрозу національній безпеці, щоб відхилити дешевші пропозиції українських постачальників. У результаті контракт отримала інша компанія, а залізниця переплатила близько 95 мільйонів гривень. Другий епізод стосувався закупівлі кабельно-провідникової продукції, де збитки перевищили 140 мільйонів гривень. За даними слідства, учасники схеми отримували відкат у розмірі 7% від вартості контрактів.

Спочатку Шило заперечував провину, однак згодом погодився на угоду зі слідством і надав викривальні показання щодо інших учасників оборудок. Вищий антикорупційний суд визнав його винним та призначив вісім років позбавлення волі, але звільнив від реального відбування покарання з трирічним іспитовим строком. Крім того, Шило зобов'язався сплатити штраф, відшкодувати збитки «Укрзалізниці», перерахувати кошти на підтримку ЗСУ та передати державі майно. Загальна сума фінансових зобов'язань, за наведеними в матеріалі розрахунками, становить близько 670–700 мільйонів гривень.

Окрема умова угоди — співпраця зі слідством. Шило має надати свідчення щодо інших співробітників СБУ та високопосадовців, а також розкрити обставини ще одного злочину, який розслідує НАБУ. Саме ці показання тепер можуть стати підставою для нових слідчих дій у силових структурах.

Артем Шило і справа «Мідас»

У листопаді 2025 року народний депутат Ярослав Железняк заявив, що до підготовки так званих «папок Міндіча», досьє на народних депутатів, журналістів і посадовців, які детективи НАБУ виявили в офісі бізнесмена, були причетні співробітники Бюро економічної безпеки. Одним із можливих координаторів цієї роботи Железняк назвав саме Шила. За словами нардепа, той мав неформальний вплив на керівництво БЕБ і залучати аналітичні підрозділи до збору інформації.

Железняк також пов’язував Шила з процесами навколо тиску на IBOX Bank. Ця історія бере початок у 2023 році, коли банк, що належав Альоні Шевцовій, позбувся ліцензії та був виведений з ринку. Після цього значну частину платіжного ринку, зокрема обслуговування онлайн-казино, отримав державний «Сенс Банк». Сам Шило в цьому контексті також згадувався в матеріалах і заявах, пов’язаних із перерозподілом фінансових потоків.

Тепер, після укладення угоди зі слідством у справі «Укрзалізниці», показання Шила можуть становити окремий інтерес для антикорупційних органів. Чи отримають ці епізоди продовження в окремих кримінальних провадженнях і чи з’являться в них нові процесуальні рішення щодо Шила, стане зрозуміло з подальших дій НАБУ та САП.

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