Sprawa dotycząca sprzeniewierzenia środków „Ukrzaliznyci”, w której były pracownik SBU Artem Szyło zawarł ugodę z organami śledczymi i zgodził się zdemaskować pozostałych uczestników oszustwa, znalazła nieoczekiwany ciąg dalszy w kierownictwie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. NABU oficjalnie poinformowało o utrudnianiu pracy śledczych podczas przeszukania w mieszkaniu pierwszego zastępcy szefa Departamentu Ochrony Państwowości SBU, generała Siergieja Duki.

Według informacji biura generał groził funkcjonariuszom organów ścigania bronią palną, a następnie wezwał na pomoc żołnierzy jednostki specjalnej SBU. W rezultacie faktycznie zablokowali oni przeprowadzenie przeszukania.

Źródła w organach ścigania oraz analitycy łączą te działania śledcze z zeznaniami Artema Szyla. Wcześniej sam pracował on w Departamencie Ochrony Państwowości Narodowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), a niedawno otrzymał osiem lat pozbawienia wolności w zawieszeniu w ramach ugody z prokuraturą. W zamian za to Szilo zgodził się złożyć obciążające zeznania dotyczące swoich wspólników oraz opowiedzieć o schematach korupcyjnych.

Tego samego dnia detektywi NABU przeprowadzili również przeszukania w siedzibie szefa Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generała brygady Antona Kravczuka. Fakt, że czynności śledcze prowadzono jednocześnie wobec dwóch wysokich rangą funkcjonariuszy służb specjalnych, może świadczyć o tym, że NABU weryfikuje informacje uzyskane od Szyło, i przechodzi do badania konkretnych przypadków związanych z możliwymi niejawnymi przepływami finansowymi oraz korupcyjnym przykrywaniem w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy.

Śledczy interesowali się generałem Siergiejem Duką już wcześniej. Uwagę przyciągał majątek jego rodziny oraz pochodzenie kosztownych prezentów, które otrzymała w czasie wojny na pełną skalę. W 2022 roku teściowa tego urzędnika uzyskała obywatelstwo Rosji, a następnie podarowała rodzinie generała luksusowy samochód Audi Q8 oraz mieszkanie o powierzchni 100 metrów kwadratowych w Odessie.

Teraz te okoliczności mogą zainteresować również śledztwo. A opór podczas przeszukań pokazuje, jak napięta stała się sytuacja wokół śledztwa. Zeznania Szilo najwyraźniej otworzyły NABU drogę do zbadania ewentualnych powiązań i porozumień wśród wysokich rangą urzędników służb bezpieczeństwa.

Kim jest Artem Shilo

Artem Szyło – były wysoki rangą urzędnik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i były doradca Biura Prezydenta, który przez długi czas wywierał wpływ na procesy w strukturach sił bezpieczeństwa i przedsiębiorstwach państwowych. Służbę w SBU rozpoczął w 2012 roku w Charkowie, a następnie przeniósł się do Kijowa, gdzie pracował w Departamencie ds. Zwalczania Cyberprzestępczości. W 2021 roku opuścił służbę i został doradcą zewnętrznym Biura Prezydenta. Latem 2022 roku powrócił do SBU na zaproszenie Wasyla Maluka i stanął na czele Głównego Zarządu „I”, który zajmował się ochroną infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom gospodarczym.

Równolegle z pracą w służbach specjalnych, według ustaleń śledztwa, Szilo miał wpływ na nominacje kadrowe i procesy finansowe w strategicznych przedsiębiorstwach państwowych, w szczególności w „Ukrzaliznyci”. NABU i SAP uważają, że był on jednym z organizatorów schematu korupcyjnego związanego z zamówieniami kolejowymi, a także miał interesy w branży hazardowej. Jego nazwisko pojawiło się również w publicznych oskarżeniach właścicielki IBOX Banku Alony Szewcowej, która twierdziła, że Szylo był zamieszany w wywieranie presji na bank przed jego likwidacją.

Za co sądzono Artema Shila

W kwietniu 2024 roku Shilo został zatrzymany w sprawie defraudacji środków „Ukrzaliznyci”. Śledztwo wykazało dwa przypadki machinacji przetargowych, których łączne straty wyniosły ponad 240 milionów hrywien. Pierwszy dotyczył zakupu transformatorów mocy w 2022 roku. Według wersji oskarżenia Shilo wykorzystał służbowy pismo Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) dotyczące rzekomego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, aby odrzucić tańsze oferty ukraińskich dostawców. W rezultacie kontrakt otrzymała inna firma, a koleje przepłaciły około 95 milionów hrywien. Drugi przypadek dotyczył zakupu produktów kablowo-przewodowych, gdzie straty przekroczyły 140 milionów hrywien. Według danych śledztwa uczestnicy oszustwa otrzymywali łapówkę w wysokości 7% wartości kontraktów.

Początkowo Szilo zaprzeczał winie, jednak później zgodził się na ugodę z organami śledczymi i złożył obciążające zeznania dotyczące innych uczestników machinacji. Wyższy Sąd Antykorupcyjny uznał go za winnego i skazał na osiem lat pozbawienia wolności, ale zwolnił go z faktycznego odbywania kary, nakładając trzyletni okres próby. Ponadto Shilo zobowiązał się do zapłacenia grzywny, zrekompensowania strat poniesionych przez „Ukrzaliznytsię”, przekazania środków na wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy oraz przekazania państwu mienia. Łączna kwota zobowiązań finansowych, zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w artykule, wynosi około 670–700 milionów hrywien.

Osobnym warunkiem ugody jest współpraca z organami śledczymi. Szyło ma złożyć zeznania dotyczące innych pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i wysokich urzędników, a także ujawnić okoliczności kolejnego przestępstwa, które bada Narodowa Agencja ds. Zwalczania Korupcji (NABU). Właśnie te zeznania mogą teraz stać się podstawą do podjęcia nowych czynności śledczych w strukturach sił bezpieczeństwa.

Artem Szilo i sprawa „Midas”

W listopadzie 2025 roku poseł Jarosław Żelezniak oświadczył, że w przygotowaniu tzw. „teczek Mindicha”, czyli akt dotyczących posłów, dziennikarzy i urzędników, które detektywi NABU znaleźli w biurze biznesmena, byli zaangażowani pracownicy Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego. Jako jednego z potencjalnych koordynatorów tych działań Żelezniak wskazał właśnie Szilo. Według posła miał on nieformalny wpływ na kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego i angażował jednostki analityczne do gromadzenia informacji.

Zheleznyak łączył również Shilo z wydarzeniami związanymi z wywieraniem presji na IBOX Bank. Historia ta sięga 2023 roku, kiedy to bank należący do Alony Shevtsovej stracił licencję i został wyeliminowany z rynku. Następnie znaczną część rynku płatności, w szczególności obsługę kasyn internetowych, przejął państwowy „Sens Bank”. Sam Shilo był w tym kontekście również wymieniany w materiałach i oświadczeniach związanych z realokacją przepływów finansowych.

Obecnie, po zawarciu ugody z organami śledczymi w sprawie „Ukrzaliznyci”, zeznania Szilo mogą stanowić przedmiot szczególnego zainteresowania organów antykorupcyjnych. Czy te wątki znajdą kontynuację w odrębnych postępowaniach karnych i czy pojawią się w nich nowe orzeczenia procesowe dotyczące Szilo, okaże się na podstawie dalszych działań NABU i SAP.

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