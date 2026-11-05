Film: Z Komyshuwaki ewakuowano 80-letnią babcię po tym, jak jej opiekunka zginęła w wyniku ataku Rosji

Wolontariusze ewakuowali z miejscowości Komyshuwaha w obwodzie zaporoskim 80-letnią samotną kobietę, której opiekunka zginęła 2 listopada w wyniku rosyjskiego nalotu na podziemne schronisko.

Według informacji przekazanych przez wolontariusza Włada Machowskiego, wśród ofiar śmiertelnych wrogiego ostrzału znalazły się osoby opiekujące się osobami starszymi i niepełnosprawnymi, przez co część lokalnych mieszkańców pozostała bez pomocy z zewnątrz.

Ewakuowaną emerytkę przewieziono w bezpieczne miejsce. Jednocześnie podczas akcji poszukiwawczej wolontariusze znaleźli ciało kolejnego starszego mężczyzny, którego opiekun również zginął podczas tego nalotu.

Źródło: Vlad Makhovsky na Facebooku.

Przypomnijmy, że w Komyshuwasi trwa już czwarta doba akcji ratowniczej. Wcześniej ratownicy wydobyli spod gruzów ciała 42 ofiar śmiertelnych. Obecnie trwa identyfikacja ciał, których tożsamości nie udało się ustalić.

W Komyshuwasi wezwano mieszkańców do ewakuacji po ostrzale przez Rosję bombami lotniczymi.

Rodziny ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Komyshuwę w obwodzie zaporoskim otrzymają środki na pochówek, a rannym zostanie wypłacona pomoc finansowa z budżetu obwodowego. Wysokość wypłat dla jednej poszkodowanej osoby może wynieść do 50 tysięcy hrywien.

Atak na Komyshuwę może okazać się najkrwawszym atakiem Rosji na ludność cywilną – NYT.

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