Film: Z Komyshuwaki ewakuowano 80-letnią babcię po tym, jak jej opiekunka zginęła w wyniku ataku Rosji
Wolontariusze ewakuowali z miejscowości Komyshuwaha w obwodzie zaporoskim 80-letnią samotną kobietę, której opiekunka zginęła 2 listopada w wyniku rosyjskiego nalotu na podziemne schronisko.
Według informacji przekazanych przez wolontariusza Włada Machowskiego, wśród ofiar śmiertelnych wrogiego ostrzału znalazły się osoby opiekujące się osobami starszymi i niepełnosprawnymi, przez co część lokalnych mieszkańców pozostała bez pomocy z zewnątrz.
Ewakuowaną emerytkę przewieziono w bezpieczne miejsce. Jednocześnie podczas akcji poszukiwawczej wolontariusze znaleźli ciało kolejnego starszego mężczyzny, którego opiekun również zginął podczas tego nalotu.
Źródło: Vlad Makhovsky na Facebooku.
Przypomnijmy, że w Komyshuwasi trwa już czwarta doba akcji ratowniczej. Wcześniej ratownicy wydobyli spod gruzów ciała 42 ofiar śmiertelnych. Obecnie trwa identyfikacja ciał, których tożsamości nie udało się ustalić.
W Komyshuwasi wezwano mieszkańców do ewakuacji po ostrzale przez Rosję bombami lotniczymi.
Rodziny ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Komyshuwę w obwodzie zaporoskim otrzymają środki na pochówek, a rannym zostanie wypłacona pomoc finansowa z budżetu obwodowego. Wysokość wypłat dla jednej poszkodowanej osoby może wynieść do 50 tysięcy hrywien.
Atak na Komyshuwę może okazać się najkrwawszym atakiem Rosji na ludność cywilną – NYT.