Зеленський очікує посилення підтримки України з боку Конгресу США

Президент Володимир Зеленський сподівається, що після виборів у США зміниться баланс сил у Конгресі й Україна отримає більше фінансової та військової допомоги. На його думку, сильніша підтримка з боку Вашингтона може вплинути на рішення Володимира Путіна продовжувати війну.

Зеленський наголосив, що Україна має підтримку обох провідних політичних сил США — Демократичної та Республіканської партій. Він подякував представникам обох партій за допомогу, але зазначив, що під час виборчої кампанії саме демократи особливо активно говорили про підтримку України та продовження військової допомоги. За словами президента, протягом останніх двох років зв’язок між США та Європою у питаннях підтримки України дещо послабився. Водночас для Києва важливо, щоб Вашингтон і європейські столиці діяли узгоджено. Зеленський вважає, що без такої співпраці зупинити російського президента Володимира Путіна буде значно складніше.

«Ми маємо двопартійну підтримку. Я вдячний і демократам, і республіканцям за це. Але під час виборів демократи дуже чітко говорять про підтримку України, про надання Україні допомоги. На мій погляд, ці ланки були трохи втрачені між Америкою та Європою за останні два роки. А цей союз для нас дуже важливий, бо без нього зупинити Путіна дуже складно. І тому надія на те, що тепер буде такий баланс влади, що нас будуть більше підтримувати», — сказав президент.

Окремо Зеленський пояснив, на яку саме допомогу розраховує Україна. Йдеться не лише про політичні заяви, а й про конкретні рішення Конгресу щодо фінансування та постачання озброєння. За словами глави держави, важливо, щоб американська підтримка була співмірною з тією, яку зараз надають європейські країни. «Якщо Конгрес почне говорити про сильну фінансову підтримку або підтримку України зброєю — таку, яку, наприклад, сьогодні демонструє Європа, це буде позитив», — наголосив Зеленський.

Він також пояснив, як така допомога може вплинути на перебіг війни. На думку президента, якщо Росія побачить, що Україна й надалі отримуватиме значну військову та фінансову підтримку США, Кремлю доведеться переглянути власні розрахунки. Зокрема, Путін може замислитися, чи має сенс продовжувати війну за таких умов. Зеленський вважає, що посилення американської допомоги здатне створити додатковий тиск на Росію та наблизити можливість переговорів.

Водночас президент не заявляв, що зміни в Конгресі автоматично приведуть до збільшення допомоги. Він висловив сподівання, що новий баланс політичних сил у США сприятиме ухваленню рішень на користь України. Про це сказав Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

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