Украинцев предупредили об отключении света 6 ноября

В пятницу, 6 ноября, в некоторых областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения коснутся всех категорий потребителей и могут охватить от 2,5 до 4 очередей. Также в течение суток будет ограничено потребление электроэнергии промышленными предприятиями.

По информации компании, графики будут действовать в течение всего суток — с 00:00 до 23:59. Для промышленности будут применяться графики ограничения мощности. Они предусматривают сокращение объемов потребления электроэнергии предприятиями по установленному графику.

Для населения и других категорий потребителей будут действовать почасовые отключения. Их продолжительность составит от 2,5 до 4 очередей. Это означает, что в разных регионах и для разных групп потребителей продолжительность и время отсутствия электроэнергии могут отличаться. Конкретное время отключений необходимо проверять на официальных сайтах местных операторов систем распределения — облэнерго. Именно они публикуют графики для населенных пунктов и отдельных групп потребителей.

Почему снова будут отключать электроэнергию

Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на украинские энергетические объекты. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры и необходимости сбалансировать работу системы возникла потребность сократить потребление электроэнергии. В «Укрэнерго» предупреждают, что ситуация может меняться в зависимости от состояния энергосистемы. Поэтому опубликованные графики могут корректироваться в течение дня. Потребителям рекомендуют следить за обновлениями от своих облэнерго, чтобы не пропустить изменения времени отключений.

Также компания призывает украинцев экономно пользоваться электроэнергией в те часы, когда она есть. «Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте её экономно», — подчеркнули в «Укрэнерго». В частности, потребителям рекомендуют не включать одновременно несколько мощных электроприборов сразу после возобновления подачи электроэнергии. Лучше распределять использование техники во времени, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть. О введении ограничений сообщили в НЭК «Укрэнерго».

5 ноября в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Во время действия ограничений почасовые графики отключений применяться не будут.

В Днепре 5 ноября вечером введены экстренные отключения света по распоряжению Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

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