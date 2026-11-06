7 ноября в Украине будут действовать круглосуточные графики отключений электроэнергии по четырём очередям

В субботу, 7 ноября, в некоторых областях Украины в течение всего дня будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

По данным Национальной энергетической компании «Укрэнерго», с 00:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных предприятий, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от двух до четырех очередей.

В энергетической компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от последствий российских обстрелов, и призвали граждан следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго и рационально использовать электроэнергию при её наличии.

Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

В Киеве днем 6 ноября по распоряжению «Укрэнерго» ввели экстренные отключения электроэнергии.

До этого на Виноградаре киевляне перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света.

Ранее Зеленский раскритиковал работу Киевводоканала и заговорил о кадровых изменениях.

В Киеве из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру 5 ноября возникли перебои с водоснабжением.

Центр Киева вечером 5 ноября остался практически без света.

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