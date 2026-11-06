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7 listopada w Ukrainie przez całą dobę będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawie prądu w czterech turach

UA NEWS 06 listopada 2026 19:59
7 listopada w Ukrainie przez całą dobę będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawie prądu w czterech turach

W sobotę, 7 listopada, w niektórych obwodach Ukrainy przez cały dzień będą obowiązywały ograniczenia zużycia energii elektrycznej. 

Według danych Narodowej Spółki Energetycznej „Ukrenergo” w godzinach od 00:00 do 23:59 będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy dla przedsiębiorstw przemysłowych, a także harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii dla wszystkich kategorii odbiorców, obejmujące od dwóch do czterech tur. 

Przedstawiciele przedsiębiorstwa energetycznego podkreślili, że sytuacja w systemie energetycznym może ulegać zmianom w zależności od skutków rosyjskich ostrzałów, i wezwali obywateli do śledzenia aktualnych informacji na oficjalnych stronach regionalnych przedsiębiorstw energetycznych oraz do racjonalnego korzystania z energii elektrycznej w czasie, gdy jest ona dostępna.

Informacja ta pochodzi z komunikatu „Ukrenergo”.

W Kijowie w ciągu dnia 6 listopada na polecenie „Ukrenergo” wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. 

Wcześniej w dzielnicy Winogradar mieszkańcy Kijowa zablokowali drogę z powodu długotrwałego braku prądu.

Wcześniej Zełenski skrytykował pracę Kijówwodokanału i zapowiedział zmiany kadrowe.

W Kijowie, w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, 5 listopada wystąpiły przerwy w dostawach wody.

Wieczorem 5 listopada centrum Kijowa pozostało niemal bez prądu.

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