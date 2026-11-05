Українців попередили про відключення світла 6 листопада

У п’ятницю, 6 листопада, в частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться всіх категорій споживачів і можуть охопити від 2,5 до 4 черг. Також протягом усієї доби обмежуватимуть споживання електроенергії промисловими підприємствами.

За інформацією компанії, графіки діятимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59. Для промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Вони передбачають зменшення обсягів споживання електроенергії підприємствами за визначеним графіком.

Для населення та інших категорій споживачів діятимуть погодинні відключення. Їхній обсяг становитиме від 2,5 до 4 черг. Це означає, що в різних регіонах і для різних груп споживачів тривалість та час відсутності електроенергії можуть відрізнятися. Конкретний час вимкнень потрібно перевіряти на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу — обленерго. Саме вони публікують графіки для населених пунктів і окремих груп споживачів.

Чому знову вимикатимуть електроенергію

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на українські енергетичні об’єкти. Через пошкодження енергетичної інфраструктури та необхідність збалансувати роботу системи виникла потреба скоротити споживання електроенергії. В «Укренерго» попереджають, що ситуація може змінюватися залежно від стану енергосистеми. Тому оприлюднені графіки можуть коригувати протягом дня. Споживачам радять стежити за оновленнями від своїх обленерго, щоб не пропустити зміни часу відключень.

Також компанія закликає українців ощадливо користуватися електроенергією в ті години, коли вона є. «Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо», — наголосили в «Укренерго». Зокрема, споживачам радять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів одразу після відновлення живлення. Краще розподіляти використання техніки в часі, щоб не створювати додаткового навантаження на мережу. Про запровадження обмежень повідомили в НЕК «Укренерго».

5 листопада у Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК «Укренерго». Під час дії обмежень погодинні графіки відключень не застосовуватимуться.

У Дніпрі 5 листопада увечері запроваджено екстрені відключення світла за розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго».

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