Во Львове трамвай столкнулся с четырьмя автомобилями и автобусом, есть пострадавшие

Во Львове на улице Гайдамацкой произошло масштабное ДТП с участием трамвая, автобуса и четырёх автомобилей. После первого столкновения машины одна за другой врезались в другие транспортные средства, а один из легковых автомобилей оказался на крыше другого авто. По предварительным данным полиции, пострадали три человека.

Авария произошла около 17:00 в пятницу, 6 ноября. Сначала информация о ДТП появилась в местных Telegram-каналах. Очевидцы сообщали, что на месте работают правоохранители и медики. Впоследствии первые подробности аварии обнародовала полиция Львовской области. По предварительной информации правоохранителей, столкнулись трамвай, которым управляла 61-летняя женщина, и автомобиль Ford Mondeo под управлением 25-летнего водителя.

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После удара водитель Ford потерял управление и врезался в Volvo. От удара Volvo по инерции столкнулся с пассажирским автобусом, за рулем которого находился 31-летний мужчина. На этом цепь столкновений не закончилась. Автобус столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 50-летний водитель. После этого Sprinter врезался в Citroen Berlingo под управлением 60-летнего мужчины.

В результате аварии один из легковых автомобилей оказался на крыше другой машины. Именно эти кадры с места ДТП распространили очевидцы в соцсетях. ДТП на улице Гайдамацкой во Львове. По состоянию на 18:45 полиция сообщала о трёх пострадавших. Среди них — водительница трамвая, водитель Ford Mondeo и пассажир автобуса. Их состояние и характер полученных травм на тот момент уточнялись.

На месте аварии работали следователи и патрульные полицейские. Правоохранители устанавливают все обстоятельства столкновения и решают вопрос о правовой квалификации происшествия. На данный момент известно, что в аварию попали сразу несколько транспортных средств, а окончательные причины столкновения ещё предстоит установить следователям. Об этом стало известно 6 ноября из местных Telegram-каналов.

В Центр детской медицины во Львове госпитализировали 9-месячную девочку, пострадавшую в результате ДТП. Во время поездки младенец сидел на коленях у отца вместо детского автокресла.

В Стрыйском районе сообщили о подозрении 51-летнему водителю, который сбил пешеходку и скрылся с места аварии. По данным следствия, уровень алкоголя в его крови в 17 раз превышал допустимую норму.

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