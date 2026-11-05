Бигус впервые прокомментировал угрозы нападения после расследования о U420

Основатель Bihus.Info Денис Бигус отреагировал на записи НАБУ по делу «Карфаген», на которых фигуранты обсуждали нападение на него после расследования о сети магазинов U420. Журналист впервые за более чем год после мобилизации записал видео, чтобы прокомментировать эту историю. Он признался, что больше всего его поразили не сами угрозы, а информация о возможном прикрытии фигурантов со стороны высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

Основатель Bihus.Info Денис Бигус 5 ноября опубликовал видео, в котором прокомментировал материалы НАБУ по делу «Карфаген». На обнародованных записях фигуранты обсуждали возможное нападение на журналиста после расследования о сети магазинов U420. Для Бигуса это первое появление в видео за более чем год после мобилизации. Он рассказал, что сначала даже не знал, как реагировать на эту информацию. Идею записать отдельный выпуск предложила редакция, ведь молчание журналиста на фоне таких событий могло бы выглядеть странно.

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Бигус признался, что сначала хотел отшутиться, сказав, что его впервые в жизни кто-то захотел отвезти в Доминикану. Но после просмотра полного видео НАБУ ночью решил, что ситуация гораздо серьезнее. «Я хотел отшутиться тем, что меня впервые в жизни кто-то захотел отвезти в Доминикану, но появилось НАБУ и всё испортило. Однако наконец ночью посмотрел полное видео и, знаете, проникся», — рассказал журналист.

Он уточнил, что сам эпизод с обсуждением нападения на него не стал для него самой большой неожиданностью. Бигус объяснил, что от людей, которых он считает бандитами, можно ожидать подобных действий. В то же время отдельные детали разговора его всё же удивили.

Бигуса больше поразило возможное прикрытие фигурантов

По словам журналиста, гораздо сильнее его поразили другие фрагменты записей. Речь идет о разговорах, которые, по его мнению, могут свидетельствовать о связях фигурантов с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов. «Чего ты не ожидаешь, так это того, что чиновники во всех органах тупо работают на настоящих мафиози из 90-х», — заявил Бигус. Он также иронично прокомментировал содержание обнародованных материалов. Журналист обратил внимание не только на обсуждение возможного нападения, но и на то, как участники разговоров, по версии следствия, говорили о возможном прикрытии со стороны людей, занимающих высокие должности.

Таким образом, для Бигуса эта история оказалась гораздо шире, чем личные угрозы. Его больше всего беспокоит возможность того, что люди, причастные к преступной деятельности, могли рассчитывать на поддержку или защиту со стороны представителей государственных органов.

Бигус поблагодарил зрителей за поддержку

В конце видео журналист обратился к аудитории Bihus.Info и поблагодарил зрителей за внимание к работе редакции. Он предположил, что именно публичность команды и интерес к её расследованиям могли сыграть важную роль в этой ситуации. «Спасибо, что смотрите. Это и приятно, и защита, и, как видим, иногда прямо жизнь спасает», — сказал Бигус.

Он завершил обращение ещё одной шуткой о Доминикане, намекнув, что без внимания аудитории последствия могли бы быть значительно хуже. «Если бы не смотрели, лежал бы сейчас где-то на пляже в Доминикане. Нет, ну, закопанный на пару метров, но всё же», — пошутил журналист.

Напомним, в материалах НАБУ по делу «Карфаген» фигуранты обсуждали возможное нападение на Дениса Бигуса после расследования Bihus.Info о сети магазинов U420. Записи стали частью публичного обсуждения дела, в рамках которого правоохранители проверяют возможные связи фигурантов с представителями государственных органов. Сами разговоры и озвученные в них планы являются материалами следствия, а не доказательством того, что нападение действительно произошло. Об этом Бигус рассказал в видео на канале Bihus.Info 5 ноября.

В среду, 4 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало записи разговоров фигурантов дела U420, в ходе которых они обсуждали возможность физической расправы над журналистами, освещавшими деятельность сети магазинов. В частности, речь шла о нападении с использованием кислоты на журналиста Дениса Бигуса из-за материала о наркошопах U420.

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